Tays Valkeakosken yhteispäivystys avataan 15. huhtikuuta perjantaina. Valkeakosken päivystys on ollut suljettuna hoitajalakon vuoksi.

Yhteispäivystys palvelee asiakkaitaan tiistaihin asti kello 8–20 välisenä aikana.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri päätti asiasta keskiviikkona. Odotettavissa kuitenkin on, että Valkeakosken avaamisesta huolimatta päivystyksen ruuhkat Acutassa todennäköisesti pahenevat ja toimenpiteiden odotusajat venyvät, Tays toteaa tiedotteessaan.

Pääsiäisenä perjantaista maanantaihin Tays hoitaa ensisijaisesti päivystystä.

Tays on joutunut perumaan pääsiäistä edeltäviltä päiviltä kiireistä hoitoa, kuten syövän hoitoa ja tutkimusta. Sairaalasta on oltu henkilökohtaisesti puhelimella tai tekstiviestillä yhteydessä potilaisiin, joiden vastaanotto- tai toimenpideaika on peruttu.

Lakko päättyy perjantaiaamuna, mutta alkaa uudelleen keskiviikkona 20. huhtikuuta kello 6, ellei sovintoratkaisua ole löytynyt.

