Ylösnoussut Jeesus

On suuri ilo saada kirjoittaa sinulle pääsiäisen suurista tapahtumista. Evankeliumit kertovat meille Jeesuksen Kristuksen elämästä, Jeesuksen opetuksista, Jeesuksen tekemistä ihmeistä ja Jeesuksen Getsemanen rukoustaistelusta, ristiinnaulitsemisesta, hautaamisesta ja Jeesuksen kuolleista herättämisestä ja siitä, että hän elää nyt.

Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi! Tämä on aihe, joka minulle on annettu. Joitakin vuosia sitten sain käydä muutamien ystävien kanssa Israelissa. Kävimme myös Jerusalemissa ja silloin vierailimme ns. puutarhahaudalla, jota pidetään yhtenä mahdollisena paikkana, johon Jeesus laitettiin ristinkuoleman jälkeen. Siellä kalliohaudassa sisällä on kyltti, jossa lukee: Ei Hän ole täällä, Hän on noussut ylös!

Markuksen evankeliumin viimeinen luku kertoo Jeesuksen ylösnousemuksesta näin: ”Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti ja Salome, varhain aamulla auringon noustessa tulivat haudalle ja huomasivat kiven pois vieritetyksi hautakammion ovelta sillä se oli suuri. Sisään mentäessä he näkivät enkelin valkeissa vaatteissa joka sanoi heille: Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös, ei Hän ole täällä. Katso tässä on paikka, johon he Hänet panivat. Enkeli sanoi,- Menkää ja sanokaa Hänen opetuslapsilleen ja Pietarille että Hän menee teidän edellänne Galileaan ja siellä te saatte Hänet nähdä” ja niin myös tapahtui.

Jeesus ilmestyi elävänä Marialle ja sitten niille yhdelletoista ja Hän osoitti heille elävänsä. Sitten Hän antoi suuren lähetyskäskynsä opetuslapsilleen ja myös meille ja Jeesus sanoo sen näin: Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin Hänet ylös taivaaseen ja Hän istui Jumalan oikealle puolelle. Tämä pääsiäisen sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta on ilosanoma Jumalan rakkaudesta, armosta meitä kohtaan. Jeesus ristillä kantoi meidän syntimme ja voitti myös kuoleman vallan ja avasi tien Isän luokse. Jeesuksen ylösnousemus kertoo meille, että kuolemakin on voitettu ja Jeesus Kristus on Herra. Rakas ystävä, miljoonat ovat kohdanneet ylösnousseen Jeesuksen, saaneet syntinsä anteeksi, oppineet tuntemaan Taivaallisen Isän rakkauden, vastaanottaneet tämän epävarmana, ehkä pelottavanakin aikana, tulevaisuuden ja toivon, rohkeuden ja varman perustan elämälle ja myös iankaikkisen elämän toivon.

Siunattua ja aurinkoista kevättä sinulle.

Harri Johansson

Lempäälän helluntaiseurakunnan pastori