Lempäälän Kisa 1955 jääkiekko ry on solminut yhteistyösopimuksen Ilves ry:n kanssa. Lempäälän Kisa 1955 jääkiekko ry:n eli LeKin juniorijääkiekko edustaa lempääläläistä jääkiekkoa useassa eri ikäluokassa.

Uusi yhteistyösopimus tiivistää paikallista seurayhteistyötä ja tukee samalla LeKi Jääkiekon tavoitetta kasvaa Pirkanmaan johtavaksi kasvattajaseuraksi tulevien vuosien aikana.

– Tavoitteemme on olla Pirkanmaan johtava kasvattajaseura vuonna 2025. Haluamme tarjota seuramme jäsenille parhaat mahdollisuudet harrastaa jääkiekkoa sekä vahvan junioripolun, joka mahdollistaa pelaamisen niin harrastusmielessä kuin kilpatasollakin, LeKi Jääkiekon hallituksen puheenjohtaja Kalle Teliranta kertoo tiedotteessa.

LeKi Jääkiekko tähtää tavoitteeseensa uudistetun strategian ja Ilves ry:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen voimin. Seurassa halutaan varmistaa, että Lempäälässä on myös tulevaisuudessa hyvät puitteet pelata jääkiekkoa. Lahjakkaille junioreille tarjotaan mahdollisuus tähdätä aina huipulle asti.

– Olemme sitoutuneet kehittämään seuran toimintaa pitkäjänteisesti eteenpäin. Tärkeä osa LeKi Jääkiekon uutta strategiaa on kehittymistä tukeva junioripolku. Ilves tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa tätä strategiaa nuorten kiekkovaiheessa kohti kilpakiekkoa, Teliranta toteaa.

Seurayhteistyö mahdollistaa muun muassa yhteiset pelitapahtumat, harjoitteluyhteistyön sekä yhtenäiset valmennuslinjaukset. Yhteistyön avulla voidaan kehittää pirkanmaalaista jääkiekkoa.

– LeKin mukaantulolla on meille iso merkitys. LeKi Jääkiekko on perinteinen toimija, jolla on toimiva organisaatio, hyvät harrastajamäärät ja monipuolista joukkuetoimintaa. Lisäksi LeKillä on omaa tyttöjääkiekkotoimintaa, johon myös Ilveksessä on panostettu. Uskon, että yhdessä voimme tukea toinen toistamme ja varmistaa, että jääkiekkoharrastus pysyy tällä seudulla elinvoimaisena, Ilves ry:n puheenjohtaja Sami Karjalainen sanoo.

– Tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä lajin harrastajamäärät ovat kasvaneet viime vuosina, Olemme tehneet tiiviisti töitä aloittavien ikäluokkien parissa – yhteiset panostukset junioriurheiluun näkyvät varmasti ajan saatossa, Karjalainen toteaa.