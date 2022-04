Loiske pelaa Reiska Laaksosen laatimilla nuoteilla

Kokeneen jalkapallomiehen Reijo ”Reiska” Laaksosen vaatekaapista löytyy monen eri seuran verkkaripuseroita alkaen maan ykkösseura HJK:n sinivalkeasta asusta.

– Löytyyhän sieltä kaapin kätköistä Klubin lisäksi esimerkiksi Hakan ja LeKinkin verkkarit. HJK:ssa pelattiin nykyisen maajoukkueluotsin Markku Kanervan kanssa pikkujunnuina, naurahtaa Loiskeen edustuksen päävalmentajan pestin viime syksynä vastaanottanut Laaksonen.

Laaksonen on ollut lempääläisessä futiksessa mukana pitkään. Ensiksi junioripuolella oman pojan kautta, mutta viimeisimmät vuodet ovat kuluneet Loiskeen edustuksen mukana. Vaativa ja monipuolinen lääkärin työ on estänyt aiemmin vahvempaa sitoutumista, mutta viime syksynä aika oli kypsä ottaa päävastuu Loiskeen kolmosdivarijoukkueen valmennuksesta.

– Meillä on Loiskeessa hyvä taustatiimi, kun tuttu vuosien takaa eli Moision Jani tuli mukaan valmennukseen ja taustat hoitavat Janne Peltonen, Jarkko Altonen ja pelaajanakin yhä mukana oleva Tomi Vikman, esittelee Laaksonen esikuntaansa.

Loiskeen viime kausi päättyi melkoiseen mahalaskuun, kun syyspuolen peleihin ei tahtonut löytyä 11 pelaajaa kuin ankarasti haalimalla. Loiske päätyi sarjan toiseksi viimeiseksi, mutta säilyi niin sanotulla kabinettipäätöksellä kolmosdivarissa.

– Pelaajalistallamme on nyt 27 nimeä, siinä joukossa mukana ei ole niin sanottuja haamupelaajia. Toki futsalissa mukanaolijoita on edelleen, se aiheuttaa syyspuolelle omat haasteensa, sanoo Laaksonen.

Uusia pelimiehiä on tullut muun muassa Valkeakosken suunnasta sekä opiskelun takia Tampereen seudulle muuttaneita.

– Viime kauden runko on säilynyt koossa hyvin ja uutta verta on tullut mukaan, pelaajarinkimme on vahvempi kuin muutamina edelliskausina.

Kolmosdivarissa pelaa 12 joukkuetta, joista sarjamääräysten mukaan voittaja joko nousee suoraan tai karsii noususta kakkosdivariin. Sijoille 9–12 sijoittuneet putoavat nelosdivariin, määrä todennäköisesti punnitaan vasta syksyllä, riippuen ylempien sarjojen pirkanmaalaistilanteista.

– Minimitavoite on, ettei päädytä kabinettien armoille. Realismia on palauttaa Loiske sarjan top-6-joukkueeksi. Optimistisesti voi ajatella, että me ja TPV ratkomme keskinäisissä otteluissa sarjavoittajan, kertoo Laaksonen tiedemiehen logiikalla joukkueen tavoiteasettelun.

TPV:n ohella etukäteisarvioissa Haka/J (ex-Pallosepot), NoPS ja karismaattisen valmentajan Janne Malmin luotsaama T-PT lienevät sarjan kuumimmat suosikit.

Laaksonen nimeää Loiskeen vahvuuksiksi vahvan keskisalueen pelaamisen sekä joukkueen hyvän hengen.

– Pelin keskikaistalle meillä on asettaa taitoa ja laajuutta. Henki on sakissa hieno, meillä ei ole klikkejä, porukkaan on uusienkin kavereiden helppo tulla.

– Nostetaan kaksi pelaajanimeä esiin. Otso Suonpäästä voi kehittyä aito Loiske-legenda, hänellä on huippuvasuri ja kova työmoraali. Veikka Nieminen tuo laitapelaamiseen tuulennopean duracelpupun.

Loiske avasi sarjapelin Kaupissa tamperelaisseura PP-70:a vastaan. Ottelu päättyi PP-70:n eduksi 2–0.