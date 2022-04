Sää on aluksi varsin kylmää, mutta vappupäiväksi sää hieman lämpenee. Vähäisiä kuuroluonteisia sateita tulee paikoin.

Ilmatieteen laitoksen 28. hhtikuuta tekemän ennusteen mukaan tänään torstaina tulee yhtenäisempiä lumisateita varsinkin maan keskiosassa. Lunta voi kertyä muutama senttimetri, ja tienpinnat voivat olla liukkaita yöllä.

Torstain jälkeen sateet ovat kuuroluonteisia ja painottuvat maan pohjoisosaan. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla vähäisiä vesi- tai räntäkuuroja.

− Pilvisyys on vaihtelevaa. Aamuisin on vähemmän pilviä, mutta iltapäivisin pilvisyys lisääntyy kumpupilvien lauttaantuessa taivaalle. Osa pilvistä voi kasvaa heikoiksi kuurosateiksi, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle.

Lämpötila on päivisin maan eteläosassa 5 ja 10 asteen välillä. Vapunpäivänä lounaassa lämpötila voi nousta yli 10 asteen. Maan keskiosassa lämpötila on +2…+8 astetta ja pohjoisessa +4…-2 astetta, vapunpäivänä lämpenee pari astetta. Öisin on koko maassa pääosin pakkasta, pohjoisessa pakkanen voi kiristyä -15 asteen tienoille.

Tilastojen mukaan päivälämpötila on vappuna maan etelä- ja keskiosassa keskimäärin 10‒15 astetta, maan pohjoisosassa 5‒10 astetta. Öisin lämpötila laskee maan pohjoisosassa vielä vapun aikaan tyypillisesti pakkasen puolelle. Maan etelä- ja keskiosassa ollaan vappuyönä tavallisesti nollassa tai muutaman asteen plussalla. Mahdolliset sateet tulevat etelässä tyypillisesti vetenä, pohjoisessa myös räntä- ja lumisateet ovat tavanomaisia.

Ehjä lumipeite löytyy vappuna tyypillisesti Torniosta Ilomantsiin ulottuvan linjan pohjoispuolelta. Maan keskiosassakaan muutaman senttimetrin lumikerros ei ole epätavallista. Maan eteläosassa lumipeite on vappuna harvinainen, eli se toistuu keskimäärin korkeintaan kerran kymmenessä vuodessa.

Vuosi sitten vappua vietettiin melko koleassa säässä. Vappuaaton ylin lämpötila vaihteli maan eteläosan noin 10 asteesta Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Vappuyönä oli käytännössä koko maassa pakkasta. Vappupäivä oli maan etelä- ja keskiosassa muutaman asteen aattoa viileämpi. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa tuli heikkoja vesi- tai räntäkuuroja, ja Itä-Lapissa satoi yli 10 senttimetriä lunta. Lunta oli vuosi sitten noin linjan Kajaani-Oulu pohjoispuolella. Lunta oli pohjoisessa yleisesti 10‒50 senttimetriä, paikoin enemmänkin.