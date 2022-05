Lempääläläinen kansanedustaja Veijo Niemi (ps.) on nimetty eduskuntavaaliehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleihin.

Pirkanmaan Perussuomalaiset ry on nimennyt ensimmäiset 12 eduskuntavaaliehdokastaan. He kaikki ovat oman kuntansa valtuutettuja. Lisäksi listalla on kolme kansanedustajaa ja viisi aluevaltuutettua.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsen Niemi valittiin perussuomalaisten kansanedustajaksi kevään 2019 eduskuntavaaleissa.