Lempäälän Ompeluseura jakoi tänä keväänä avustuksia Lempäälän alakoulujen luokkaretki- ja leirikoulurahastoihin yhteensä 2 450 euroa.

Kaikki pikkukoulut: Kelho, Lastunen, Mattila, Säijä ja Nurmi saivat kukin 200 euroa ja Kuokkala 250. Isot koulut: Lempoinen, Kulju, Moisio ja Sääksjärvi saivat kukin 300 euroa.

− Perinteisesti ompeluseura on vuosittain lahjoittanut kullekin koululle vain joka toinen vuosi tätä pienemmän rahasumman käytettäväksi sellaisten oppilaitten hyväksi, jotka eivät jostain syystä pystyisi muuten osallistumaan luokan yhteiseen matkaan tai leirikouluun, sanoo Kaarina Lepistö ompeluseurasta.

− Avustukset ovat nyt määrältään suurempia ja koskevat kaikkia kouluja, koska Lempäälän Ompeluseuran pitkäaikainen aktiivijäsen Sisko Laurila ohjasi 90-vuotismuistamisensa seuran tilille, hän sanoo.

Lempäälään perustettiin 2. maaliskuuta vuonna 1880 lasten asiaa ajamaan Hänen Majesteettinsa Maria Aleksandrovan hyväntekeväisyyden seura, joka myöhemmin sai nimekseen Lempäälän Lastenkodin Ompeluseura, nykyisin Lempäälän Ompeluseura. Se on varhaisin Lempäälän yhdistyksistä ja toimii edelleen säännöllisesti 142-vuotiaana.

Toiminta on aina suunnattu avun tarpeessa oleviin lapsiin. Jo vuodelta 1885 on merkintä, kuinka sairas, varaton lapsi sai tilaisuuden käydä kansakoulua. Kyseessä oli pappilan muonamiehen poika Werner, jolta oli Helsingin klinikalla sahattu jalka poikki.

Alkuajoista lähtien yhdistys on antanut rahaa muun muassa lasten vaatteisiin ja kirjoihin. Varoja on kerätty huvien järjestämisellä ja myyjäistuotoilla.

− Myyjäisiä varten on koruommeltu almanakankansia ja valmistettu miesten irtokauluksille pyykkipusseja, joihin tehtiin korsettien luista kannikkeet. On tehty myös hienoja tilkkupeittoja, jopa silkistä. Kun sitten 1900-luvun alussa ryhdyttiin perustamaan lastenkotia, valmistettiin sinne kaikki vuodevaatteet, pyyhkeet, ikkunaverhot yms. Asukkaiden saavuttua, heidät vaatetettiin ja huolehdittiin hygieniatarvikkeista. Myöhemminkin työ jatkui samansuuntaisena ja yhdistys on valmistanut sukkia myös kunnan lastenkodin lapsille, Lepistö luettelee.

Lastenkodin Ompeluseura riensi apuun silloin, kun sosiaaliturva Suomessa ei vielä ollut nykyisellä tasolla.

− Vieläkin vapaaehtoista apua tarvitaan, kun arvaamaton vastoinkäyminen kohtaa lapsia ja heidän perheitään sairastumisen, tulipalon ja muiden katastrofien muodossa. Seura on aikojen kuluessa antanut varoja muun muassa Vajaamielisten lasten turvakotiin ja Ensikodista lähteneen äidin jälkihuoltoon. Lisäksi monet yksinhuoltajat ovat saaneet tarvitsemaansa rahallista tukea. Lista on pitkä ja monitahoinen, Lepistö listaa.

Nykyisin Lempäälän Ompeluseurassa on käsitöistä kokonaan luovuttu ja varoja kerätään kahvi- ja jäsenmaksuilla. Kahdentoista henkilön joukko kokoontuu jäsenten kodeissa kerran kuukaudessa ympäri vuoden kahvittelun ja sivistävän keskustelun merkeissä.

− Ensimmäisten sääntöjen, jotka oli laadittu ja hyväksytty 4.11.1887, mukaan oli seuran tehtävänä myös ”sivistävä seurustelu”. Sitä, että tämä puoli on onnistunut, kuvaa ompeluseuran pitkä ikä.

Hyvästä ilmapiiristä kertoo myös kunniajäsen Viena Aaltion kertomus senaikaisesta kuukausitapaamisesta:

− Olen aina hyvin mielelläni mennyt ompeluseuraan. Siellä tapaa tutut, ystävälliset ihmiset, vaihtaa kuulumisia, ajatuksia, kokemuksia. Siellä on lämmin ilmapiiri ja sieltä palaa virkistyneenä kotiin.

− Viena Aaltion ajatuksin jatkamme ompeluseuran kokoontumisia ja vietämme tänä kesänä seuran koronapandemian takia kaksi vuotta myöhästyneitä 140-vuotisjuhlia iloisin ja tulevaisuuteen luottavin mielin, sanoo Kaarina Lepistö.