Suuressa osassa Pirkanmaata tulvatilanne on rauhoittunut, Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa. Useimpien järvien vedenpinnat kääntyvät lähipäivinä laskuun.

Laaja-alaisia vahinkoja ei ole odotettavissa, jos sää pysyy poutaisena.

– Kevät on ollut myöhässä ja vettä on edelleen runsaasti. Tästä syystä joudutaan edelleen varautumaan mahdollisten sateiden aiheuttamiin tulviin. Tämä näkyy etenkin Näsijärvellä, Pyhäjärvellä ja Vanajavedellä, joissa vedenpinta on hieman totuttua matalampi. Vedenkorkeudet saavuttavat tavanomaiset kesäkorkeudet näillä järvillä ennen juhannusta, kertoo vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta

Viime vuonna virtaamat olivat suuret Lempäälän Kuokkalankoskissa. Vanajaveden juoksutuksia hoidetaan Kuokkalankoskiin laskevan Herralanvirran padon sekä Lempäälän kanavan avulla. ELY-keskuksen mukaan vallitsevan vesitilanteen takia virtaamat Kuokkalankoskiin ovat suuria tänäkin vuonna.

– Lempäälän kanavalla tulvajuoksutukset ja veneliikenne vuorottelevat. Tämä näkyy kanava-alueella ja myös Kuokkalankoskissa huomattavana vedenkorkeuden päivittäisenä vaihteluna ainakin kuukauden ajan, ELY:stä kerrotaan.

