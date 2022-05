Perinteikäs kaatuneitten muistopäivä aloitetaan Lempäälässä 15. toukokuuta klo 10 messulla Pyhän Birgitan kirkossa, jonka jälkeen on tilaisuus sankarihaudoilla.

Jo neljättä kertaa järjestetään myös Lempäälän Reserviupseerikerhon ja Lempäälän Sotaveteraanien järjestämä ”Nimet hautakivissä” – kunniakierros sankarihautausmaalla. Tähän klo 18 alkavaan tilaisuuteenkin ovat kaikki tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

– Idea tästä ”Nimet hautakivissä” -tilaisuudesta oli ollut ajatuksissani pitkään, mutta lopullinen päätös syntyi vierailullani Pelkosenniemen talvisodan taistelun muistomerkillä. Muistomerkissä oli teksti ”Tässä auttoi Herra”. Tiesin, että myös Lempäälän sankarivainajista yksi, Yrjö Länsipuro, kuoli tuossa taistelussa. Viime vuonna aiheesta valmistui elokuvakin ”Pelkosenniemi 1939”, sanoo Lempäälän Reserviupseerikerhon varapuheenjohtaja Hannu Tapola.

Tapola toimii myös Lempäälän Sotaveteraaneissa jäsenenä ja perinnevastaavana. Hän korostaa, että emme saa unohtaa sota-ajan sukupolven uhrauksia.

– Suurimman uhrin antoivat sankarivainajat. He ovat kaikki ainutlaatuisia yksilöitä, eivät vain nimiä laatoissa. Vaikka sodan menetykset olivat kovat, säilytimme itsenäisyyden osana läntistä maailmaa, ja vältimme kansanmurhan.

– Kyllä itse mietin sitä yksilöä ja hänen kohtaloaan, nuorena katkennutta elämää ja surevia omaisia. Tunnen valtavaa kunnioitusta. Vainaja on antanut suurimman uhrin isänmaan puolesta. Mietin myös sitä, miten voimme parhaiten säilyttää rauhan ja estää sodan, Tapola sanoo.

Lempäälän 185 sankarivainajasta 35 on haudattu muualle kuin Lempäälän sankarihautausmaahan. Sankarivainajien muistokivessä on nimetty kaikki sankarivainajat. Kivi on sijoitettu sankariristin taakse. Nuorin näistä kaatuneista oli vain 18-vuotias, vanhin 63-vuotias.

Teksti: Hanna-Mari Kamppikoski