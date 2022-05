MM-asiantuntija Esa Keskinen: ”Pakisto oli epävarma Ruotsi-ottelussa, Heiskanen ja Lindell tarkkailussa Iso-Britanniaa vastaan”

Suomi kärsi MM-kisojen ensimmäisen tappionsa neljännessä ottelussaan, kun Ruotsi kaatoi Leijonat rangaistuslaukauskilpailun jälkeen 2–3. Pirmedioiden MM-asiantuntija Esa Keskinen harmitteli Suomen puolustajien tekemiä merkkausvirheitä.

– Ensin pitää sanoa, että oli hieno kiekkoilta. Kova vauhti ja paljon kaksin kaksinkamppailuja. Ja vaikka oli vääntöä niin peli oli siistimpi kuin USA-kamppailu.

Suomi oli varsinkin ottelun alussa hieman hermostunut ja kiekko tuntui polttavan lavassa.

– Suomen pakisto oli epävarma. Aloin pelin aikana miettiä, että onko kahden vahvistuksen tuleminen tuonut joillekin epävarmuutta. Joku pakki saattoi miettiä, että onko kyseessä hänen viimeinen pelinsä näissä kisoissa, Keskinen pohtii.

Ruotsin tekemässä avausmaalissa Suomen puolustus teki virheen.

– Se oli selkeä merkkausvirhe. Perussääntö jääkiekossa on, että käy kulmassa tai maalin takana mitä tahansa, niin aina pitäisi olla pakki maalin edessä. Nyt lähdettiin juoksemaan, joten siinä meni jotenkin pasmat sekaisin. Leijonien puolustukselle tuli muutenkin yllättävän paljon virheitä. Ja esimerkiksi (Ville) Pokalle tämä oli varmaankin vimeinen peli. En tiedä, mistä johtui, mutta aika harvoin näkee tuollaisia virheitä ja kiekonmenetyksiä joita Pokka teki.

Suomella oli avauserässä mahdollisuus osumiin ylivoimilla, mutta tällä kertaa tulos jäi piippuun.

– Monta kertaa sanotaan, että välipäivä on hyvä, mutta ei se aina ole. Tämä näkyi ylivoimassa. Ruotsi puolestaan pääsi eilen pelaamaan ja oli pirteämpi ja jalalla parempi ekassa erässä. Mutta Suomen ylivoimassa kuitenkin viennit alueelle ja muutenkin kaikki toimii. Pitää muistaa, että nyt oli kovempi vastus vastassa. Ei se ylivoimakaan aina nappia painamalla toimi. Toivotaan, että epäonnistuneet ylivoimat osuivat tähän peliin, Keskinen sanoo.

Toinen erä oli Suomelta hyvä, vaikka Mikko Lehtosen tekemä tasoitusmaali menikin ruotsalaisveskarin piikkiin.

– Nousin oikein sohvalta pystyyn ja mietin, että menikö se laukaus oikeasti maaliin. Ja Ruotsin pelaajista näki, että se takaisku vaikutti heihin. Ote siirtyi Suomelle ja Suomen toinen maali olikin sitten ihan huikea. Siinä toinen Suomen pakki oli päädyssä ja toinen takakulmalla. Se oli suunniteltu kuvio ja Ruotsi oli siinä hukassa, vaikka Ruotsilla muuten oli mielestäni parempaa puolustusta kuin Suomella.

Kolmannessa erässä Tre Kronor paransi ja tuli tasoihin.

– Ruotsin tasoituksessa (Juuso) Hietanen luki tilanteen väärin. Ruotsalaispakki näytti, että heittää kiekon ränniin, mutta hän käänsikin sen toiselle pakille. Siinä vaiheessa Hietanen oli jo kääntynyt kohti kulmaa odottamaan kiekkoa. Hietasen olisi pitänyt malttaa olla maalin edessä, koska nyt sinne tuli laukaus, josta vapaa ohjaus verkkoon, Keskinen selvittää.

Jatkoajalla nähtiin todella vähän maalipaikkoja vaikka kentällä oli tilaa.

– Olin ihan varma, että maali tulee suuntaan tai toiseen, mutta jatkoaika oli tosi varovaista peliä. Yleensä jatkoajalla tulee aina ylivoimatilanne johonkin kohtaan, kun joku kompastuu tai häviää oman vääntönsä, Keskinen toteaa.

Lopulta rangaistuslaukauskisassa Ruotsi teki yhden, kun taas Suomi ei onnistunut kertaakaan.

– Olemme aikoinaan muiden muassa Jarmo Myllyksen ja Jukka Tammen kanssa puhuttu siitä, maalivahdilla on iso etu rankkareissa. Pelitilanteessa läpiajo on hyökkääjälle helpompi. Rankkarikisassa kenttäpelaaja on periaatteessa yksin siellä jäällä ja täysi halli luo painetta. Se ei ole helppoa, Keskinen sanoo.

Toiveissa onnistumisia laajalla rintamalla

Suomi kohtaa seuraavaksi Iso-Britannian perjantaina. Esa Keskinen toivoo monelle leijonalle onnistumisia.

– Täydet pisteet tulee, ei kahta sanaa. Toivoisi onnistumisia leveälle rintamalle, eikä vain yhdelle tai kahdelle ketjulle. Luulen, että tulee selkeät numerot, vaikka ketään ei voikaan aliarvioida.

Perjantain pelissä katseet kohdistuvat NHL-vahvistuksiin Miro Heiskaseen ja Esa Lindelliin, jos heidät kaukalossa nähdään.

– Toivottavasti herrat saavat hyvän hien ja minuutteja alle. Mielenkiintoista on nähdä, miten pakkien peluutus menee ja minkälaisilla pareilla mennään. Ja miten ylivoimakentälliset jatkossa kootaan, kun Lehtonenkin on siinä viivassa iso pelote, Keskinen pohtii.