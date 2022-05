Alaikäisten nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselystä.

– Mutta ongelma on, että ne, jotka käyttävät, käyttävät runsaasti, huomauttaa Lempäälän päihdepalveluiden lääkäri Piritta Huuskonen.

Lukiolaisten osalta tilanne on Lempäälässä muuta Pirkanmaata parempi, mutta ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osalta tilanne on Huuskosen mukaan vaikea.

Lempäälässä järjestetään tiistai-iltana 24. toukokuuta Virta-kampuksella nuorten päihteiden käyttöä käsittelevä tilaisuus yläkoulun ja toisen asteen oppilaiden vanhemmille.

Keskustelua johtavat Huuskonen, Lempäälän perheneuvolan psykiatrinen sairaanhoitaja Markus Puurunen sekä kokemusasiantuntija ja päihdetyöntekijä Harri Nyman.

Nymanin mukaan kouluterveyskyselyn tuloksissa silmiin pistävä asia on, kuinka helppoa nuorten on saada päihteitä.

– Niitä saadakseen ei tarvitse mennä kauppaan ja esittää papereita. Tilaamiseen ei mene puhelimella kuin hetki, hän toteaa.

Tilaisuudessa käsitellään muun muassa, miten päihteet vaikuttavat nuoreen ja miten vanhempi voi tunnistaa nuoren päihteiden käytön.

Nuoren päihdeongelmien mahdollisimman varhainen tunnistaminen on tärkeää, koska silloin ongelmiin voidaan helpommin vaikuttaa.

– On vaikea käsittää, että jo 15-vuotiaalla voi olla riippuvuus, Nyman sanoo.

– Mutta karu fakta on, että toisilla riippuvuudeen syntymiseen on suurempi alttius. Jos on alttius, ja mitä nuorempana aloittaa päihteiden käytön, sitä todennäköisempää on, että sairastuu, hän toteaa.

Päihdeongelmilla on suora yhteys mielenterveyteen.