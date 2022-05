Vanhan sanonnan mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Sanonta pätee erityisesti sijoittamiseen. Vaikka sijoittaminen on korkoa korolle -ilmiön takia syytä aloittaa mahdollisimman varhain, ensimmäisiä sijoituksia ei kannata pilata kiireellä.

Kun oman sijoitustoimintansa suunnittelee huolella etukäteen, sijoitusten käytännön toteutus helpottuu. Suunnitelman tarkoitus on varmistaa reitillä pysyminen myös silloin, kun markkinoilla myrskyää. Suunnitelman puuttuminen onkin yleisin syy sijoitustoiminnan epäonnistumiselle.

Hyvässä sijoitussuunnitelmassa tulisi ottaa kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mitä sijoittamisella tavoitellaan? Millaisella riskillä ja kuinka pitkän ajan kuluessa tavoite pyritään saavuttamaan? Mihin kohteisiin ja kuinka suurilla summilla sijoitetaan?

Tavoite rajaa vaihtoehtoisten sijoituskohteiden joukkoa ja kertoo jotain myös sijoittajan riskinsietokyvystä. Jos tavoitteena on säästää seuraavan kesän lomamatkaa varten, rahat on syytä pitää matalariskisissä kohteissa, joissa pääoman arvo ei juurikaan heilahtele. Pankkitili tai lyhyet korkosijoitukset ovat tällöin hyvä vaihtoehto.

Toisen ääripään tavoitteena voi olla varallisuuden kartuttaminen eläkepäiviä varten. Kun sijoitushorisontti on pitkä, lyhyen aikavälin arvonheilunta ei haittaa, ja sijoitukset voi tehdä riskipitoisempiin kohteisiin kuten osakkeisiin. Niissä tuotto-odotus on korkosijoituksia parempi. Riski ja tuotto kun tuppaavat kulkemaan sijoittamisessa aina käsi kädessä.

Riskinsietokyky riippuu sijoitushorisontin pituuden lisäksi myös sijoittajan osaamisesta ja luontaisesta riskinottohalusta. Sijoittamisen perusteet hallitseva ja kylmähermoinen sijoittaja osaa suhtautua tyynesti markkinoiden ajoittain hyvinkin kaoottiselta tuntuvaan menoon. Tällöin osakkeiden osuus voi olla sijoitussalkussa korkea. Sijoittaja tuskin luovuttaa ja myy kaikkea pois paniikissa, vaikka osakekurssit laskisivat voimakkaasti. Osaava sijoittaja tietää, että tilanteen parantuessa kurssit palautuvat.

Itselle sopivan riskitason arvioiminen voi olla etukäteen vaikeaa. Siksi omia tuntemuksia on hyvä tarkkailla ensimmäisten sijoitusten jälkeen. Jos osakekurssien heilunta alkaa tuntua vatsan pohjassa ja vie yöunet, salkussa on liikaa osakkeita. Tällöin korkosijoitusten osuutta on syytä kasvattaa. Salkun tuotto-odotus toki laskee, mutta tärkeintä on, että sijoittaja pystyy elämään salkkunsa kanssa myös huonompina aikoina.

Salkun allokaatio eli eri sijoitusluokkien välinen suhde selittää yli 90 prosenttia sijoittajan pitkän aikavälin tuotosta. Siksi sijoitusluokkien valintaan on syytä panostaa. Usein keskimääräisen riskinsietokyvyn omaaville ja hieman varttuneemmille sijoittajille suositellaan niin sanottua neutraalia allokaatiota, jossa osakkeiden osuus on 60 prosenttia ja korkosijoitusten 40 prosenttia.

Varsinkin nyt kun markkinakorot ovat nousussa, ja korkosijoitusten arvot sitä kautta laskussa, 40 prosentin korkopaino voi tuntua monesta suurelta. Tässä tilanteessa voikin olla järkevämpää korvata osa korkosijoituksista vaihtoehtoisilla sijoitusluokilla kuten kiinteistöillä, metsällä tai raaka-aineilla ja pitää osa pääomasta tilillä. Salkun laajempi hajautus pienentää myös salkun arvon vaihteluihin liittyvää riskiä. Osakkeiden hintojen laskiessa, esimerkiksi kulta usein nousee, mikä kompensoi osakkeiden heikkoa tuottoa.

Nuoremmille sijoittajille vain 60 prosentin osakepaino on yleensä turhan alhainen. Jos sijoitushorisontti on kymmeniä vuosia, ja oma päänuppi kestää, täysipainoinen osakesalkkukaan ei ole poissuljettu vaihtoehto. Ellei oma riskinsietokyky ole ihan tällä tasolla, yksi vaihtoehto on hyödyntää niin sanottua Vanguardin mallia. Sen mukaan salkussa tulisi olla aluksi 90 prosenttia osakkeita ja niiden osuutta pitäisi vähentää vaiheittain tavoitteen lähestyessä. Kun tavoitteeseen on aikaa enää muutama vuosi, salkun osakepainon tulisi olla enää 50 prosenttia.

Tulojen ja menojen budjetointi on myös tärkeä osa sijoitustoiminnan suunnittelua. Tavoite ja salkun allokaatio määrittävät sen, kuinka paljon kuukausittain pitäisi säästää. Jos tavoitteena on kerätä esimerkiksi 500 000 euron varallisuus 30 vuodessa ja salkun osake/korko-allokaatio on 80/20, salkkuun pitäisi säästää noin 300 euroa kuukaudessa.

Jarkko Aho

Kirjoittaja on yksityissijoittaja ja sijoituskirjailija

MAINOS

Aloita matkasi osakesijoittajana ja avaa osakesäästötili OP-mobiilissa. Klikkaa ja tutustu!