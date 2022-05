Jääkiekon MM-juhlaa koetaan Tampereella jälleen ensi keväänä. Asiasta päätti perjantaina Kansainvälisen Jääkiekkoliitto IIHF:n kongressi, joka myönsi vuoden 2023 MM-kisat Tampereelle ja Riiaan.

Suomi ja Latvia hakivat yhdessä kisaisännyyttä, kun ensi kevään kisoille tarvittiin pikahälytyksellä uusi järjestäjä IIHF:n vedettyä kisat pois Venäjältä.

Virallinen kisajärjestäjä on Suomen Jääkiekkoliitto, jonka vastuulla ovat Tampereella pelattavat ottelut alkusarjasta finaaleihin. Latvian Jääkiekkoliiton vastuulla on Riiassa pelattavat alkusarjan lohkon ottelut ja puolivälierät.

– Kyse on kuitenkin yhdestä kisatapahtumasta, eli tulevien kuukausien aikana tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja koordinaatiota, jotta kisajärjestelyt toimivat saumattomasti paikkakunnasta riippumatta, Suomen Jääkiekkoliiton ja MM-kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Harri Nummela kertoo.

Valmisteluja helpottaa se, että Suomessa on organisaatio ja suunnitelmat valmiina ja myös Latvian kisaisännyydestä on aikaa vain vuosi.

– Valmisteluaika on lyhyt, mutta koska moni asia on valmiina, kisat pystytään järjestämään. Palaute tämän kevään kisoista käydään tarkasti läpi ja meillä on mahdollisuus ottaa opiksi ja parantaa asioissa, joissa se on tarpeen.

– Latvia saa nyt järjestää kisat yleisölle, vuosi sitten Riiassa pelattiin koronan vuoksi tyhjille katsomoille. Suomen osalta toivon, että ensi keväänä katsomoissa nähdään paljon myös sellaisia faneja, joilla ei tänä keväänä ollut mahdollisuutta kokea kisoja paikan päällä, Nummela sanoo.

Myös kisakaupunki Tampere ottaa uutisen toisesta kotikisakeväästä vastaan ilomielin.

– On uskomattoman hienoa saada kokea MM-kisahuuma uudelleen, ja olemme otettuja tästä kunniasta. Tämän kevään kisat ovat olleet mahtavat kokemus, ja lupaamme tehdä kaikkemme, että ensi vuoden kisat lyövät ne laudalta. Odotamme innolla yhteistyötä Riian kanssa. Faneille on hieno mahdollisuus kokea kaksi upeaa kaupunkia vain noin tunnin suoran lennon päässä toisistaan, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen iloitsee.

Ensi keväänä MM-kisat pelataan 12.–28. toukokuuta.