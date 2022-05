Kesä on jälleen tapahtumia täynnä. Aivan omaa luokkaansa ovat kuitenkin Narvan markkinat.

Vesilahden Narvan markkinat ovat ainutlaatuinen kotiseutujuhla ja hieno näyte satojen vapaaehtoisten tahtotilasta: tuhansia kävijöitä vetävät markkinat järjestetään talkoovoimin.

Markkinakentälle odotetaan tänä vuonna yli 20 000:tta vierasta.

Isossa tapahtumassa on isot järjestelyt. Tapahtumaa järjestävän Tähti Nuorisoseuran väki kääri hihat jo muutama vuosi sitten ja edellisten, vuoden 2015 markkinoiden jälkeen on muun muassa markkina-aluetta sähköistetty uudelleen ja tehty talkoolaisille markkinahenkisiä vaatteita.

Tahti vain kiihtyy heinäkuista h-hetkeä lähestyttäessä.

– Järjestelyt ovat vauhdikkaalla mallilla. Eri toimikunnat kokoontuvat hyvinkin tiuhaan ja melkein voisi sanoa, että työstä käy. Teemma tätä oman päivätyömme ohella, kertoo nuorisoseuran puheenjohtaja Lila Leppänen.

– Ei ole päivää, etteikö jotain tapahtuisi, hän toteaa.

Narvan markkinat on järjestetty perinteisesti viiden vuoden välein, mutta nyt edellisistä markkinoista on kulunut jo seitsemän vuotta.Markkinat oli tarkoitus järjestää kesällä 2020, mutta tapahtumaa jouduttiin koronapandemian vuoksi siirtämään.

Nuorisoseuralle markkinoiden peruuntuminen oli kova kolaus myös taloudellisesti, joten odotukset tämänkertaisia markkinoita kohtaan ovat suuret.

– Markkinoiden peruuntuminen aiheutti seuralle rahallista menetystä. Pankkiin jouduttiin menemään, että asioissa päästään eteenpäin, Lila Leppänen toteaa.

Markkinoista saatuja tuloja käytetään muun muassa Narvan Seurantalon ylläpitoon ja paikallisyhteisön hyvinvointiin, joten jokaisella markkinavieraalla on nyt merkitystä.

Narvan markkinat on monipäiväinen tapahtuma ja ohjelmaa on joka päivälle. Tervahauta syttyy keskiviikkoiltana 13. heinäkuuta.

– Torstai on lasten päivä. Silloin on erityisesti lapsille suunnattua ohjelmaa, kuten lastenkonsertti, markkinativoli, possujuna ja narunvetoa, mutta lasten alue on auki joka päivä, Lila Leppänen kertoo.

– Markkinatori on myös avoinna torstaina, mikä on uutta aiempiin markkinoihin verrattuna, hän huomauttaa.

Illalla esiintyy Anneli Mattila ja Hurma.

Perjantaina on muun muassa päivätanssit ja Narvan soittokunnan konsertti, ja historiallinen kulkue esittelee vanhaa aikaa. Perjantai-ilta on bileilta.

– Lauantai on aiemmin ollut pääpäivä, mutta tänä vuonna markkinoilla ohjelmaa on tasaiseen tahtiin. Lauantai on rauhoitettu ihmisten yhteisille kohtaamisille ja kauppapäiväksi, nuorisoseuran johtokuntaan kuuluva Eeva Ylinen kertoo.

Lauantaiehtoosta esiintyy Tommi Soidinmäki ja Sinitaivas.

Sunnuntaina on metsäkirkko eli jumalanpalvelus, ja markkinat päättyvät sunnuntaina Jussi Järvenpään ja Sonja Pajunojan ja Supernovan konserttiin.

Miksi Narvan markkinoille kannattaa tulla? Nuorisoseuran väki vastaa:

Eeva Ylinen: ”Markkinoilla pääsee kokemaan ainutlaatuisen Narvan tunnelman. Missään ei ole sellaista tunnelmaa kuin täällä. Tänne tullaan nauttimaan hyvästä seurasta, musiikista ja ruoasta. Tänä vuonna on myös yllätyksellisiä uusia markkinatuotteita, jotka näkee sitten paikan päällä.”

Reija Kurjenniemi: ”Täällä on rentoa, aitoa olemista. Ei yritetä liikaa. Saa tulla rennosti ihmisten sekaan ja olla niin kuin huvittaa.”

Taru Vilo: ”Markkinoilla tavataan sukulaisia ja ystäviä.”

Juha Kurjenniemi: ”Tänne tullaan tapaamaan ystäviä ja tuttuja. Narvan markkinoilla on myös pitkä historia. Markkinaperinteet ovat 1700-luvulta.”

Oili Vastamaa: ”Täällä pääsee kokemaan aidon markkinatunnelman.”

Veera Ojanen: ”Samalla näkee historiaa.”

Lila Leppänen: ”Tämä on tapahtuma, missä on pienille sekä iäkkäämmille ohjelmaa. Markkinat eivät ole vain koko perheen tapahtuma, vaan koko suvun tai kaveriporukan tapahtuma. Moni tapaa lapsuudenkavereitaan täällä.”

Narvan markkinat 13.–17.7.

– Markkinat oli tarkoitus järjestää jo kesällä 2020, mutta markkinoita jouduttiin koronapandemian vuoksi siirtämään

– Markkinat on järjestetty yleensä viiden vuoden välein

– Markkinoilla on historialliset juuret: Narva oli 1700-luvulla tunnettu kylä, jonne tultiin Antinpäivän markkinoille pitkästäkin matkaa

– Markkinaperinteen elvytti Tähti Nuorisoseura ry vuonna 1965

– Markkinoiden erikoisuus on tervanpoltto tervahaudassa; tervakset sytytetään keskiviikkona ja tervaa pitäisi valmistua päätöspäivään mennessä