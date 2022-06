Arkku, uurna ja hautakivi kertovat vainajasta

Jokaiset hautajaiset ovat ainutkertaiset ja merkittävät.

Yrittäjä Leena Mäkipää-Koivumäki sanoo, että vainajan siunaustilaisuudesta ja hänen viimeisestä matkastaan tehdään aina uniikki. Kaikessa kunnioitetaan poisnukkunutta. Läheiset, omaiset ja ystävät – koko saattoväki – surevat, ja rakkaan ihmisen menettäneiden kaikille tunteille on oltava sijansa ja tilansa.

Mäkipää-Koivumäki kuvaa perinteistä suomalaista hautauskulttuuria arvokkaaksi, hartaaksi ja vähäeleiseksi. Hänen mukaansa myös hautaustraditiot muuttuvat peilaten elettävän ajan muita ilmiöitä ja trendejä yhteiskunnassa. Viime vuosina hautajaisista on tullut vain lähimpien ihmisten tilaisuuksia. Yhä useammat ihmiset kirjoittavat viimeisen tahtonsa paperille tai kertovat sen omaisillensa.

– Ihmisten suru ilmenee hyvin monella tavalla. Osa ihmisistä haluaa, että esimerkiksi hautaustoimiston henkilökunta keskustelee poismenneestä, menetyksestä, surusta ja kaikista valmisteluista. Puhuminen on osa surutyötä. Osa ihmisistä tahtoo olla menetyksen kanssa yksin ja hiljaa. Tällöin asiat hoidetaan vähäeleisesti. Tärkeintä on aistia jokaisen asiakkaan oma tahto. Sureminen ja hautajaisten järjestäminen on aina yksilöllinen asia, Mäkipää-Koivumäki teroittaa.

– Ratkaisevaa on, että viimeisen palveluksen arvokkuus säilyy, Mäkipää-Koivumäki painottaa.

Mäkipää-Koivumäen mukaan hautauspalvelun työntekijöiden vastuullisena tehtävänä on hoitaa kaikki yksityiskohdat suurella kunnioituksella ja pieteetillä.

Lempäälän Hautauspalvelu Oy on perheyritys. Perheyrityksellä on lisäksi Pirkkalan Hautauspalvelu, Tampereen Hautauspalvelu, tamperelainen Vuoren Hautaustoimisto sekä Hämeenkyrön Hautaustoimisto Mäkipää.

Mäkipää-Koivumäki muistuttaa, että perheellä on pitkä perinne toimialalta. Isä Juhani Mäkipää on ollut alalla jo runsaat 50 vuotta.

Lempäälän Hautauspalvelu, kuten muutkin perheyrityksen hautauspalvelut, suosivat kotimaista työtä. Näin ollen arkut ovat punkalaidunlaisen SHT-Tukun valmistamia vaihtoehtoja.

Hautauspalvelulla on lisäksi omia arkkumalleja.

Mäkipää-Koivumäki sanoo, että omaisilla on lisäksi mahdollisuus valita verhoilukangas ja osallistua arkun verhoilemiseen. Hänen mukaansa arkun verhoileminen, koristeleminen ja kaunistaminen ovat hyvin merkityksellisiä asioita surun työstämisessä.

– Arkun tuunaamiselle on varattava oma aikansa. Käytäntö on kaunis. Verhoiluun osallistuneet ovat kertoneet jäljestä päin, että omin käsin osallistuminen on tuonut lohtua, Mäkipää-Koivumäki kertoo.

Mäkipää-Koivumäki lisää, että omaiset voivat kaunistaa myös uurnan.

Hautauspalvelu välittää myös hautakiviä. Ne ovat yli 50-vuotiaan pirkanmaalaisen perheyrityksen, Kiviliike Sairanen Oy:n korkeatasoista tuotantoa.

Mäkipää-Koivumäki pitää tärkeänä, että myös hautakivi kertoo jotakin vainajasta. Näin viimeisestä leposijasta, hautapaikasta muodostuu koskettava muistelupaikka.

– Omasta maaperästämme louhitut kivilaadut ovat yleisimpiä. Tummat ja punertavat sävyt koetaan omimmiksi. Samoin louhittu pinta. Lyhtyholvit ovat lunastaneet paikkansa. Niiden suosio on suuri. Lisäksi omaiset kaunistavat muistomerkkiä lintuveistoksilla, Mäkipää-Koivumäki kertoo.

– Sanon aina omaisille, että kaikkea ei tarvitse päättää ja järjestää kerralla. Hautakiviasiakin on sen verran iso juttu, että sitä on hyvä harkita ja suunnitella ajan kanssa, Mäkipää-Koivumäki toteaa.

Mäkipää-Koivumäki muistuttaa, että heillä kaikki työntekijät ovat asiakkaiden apuna ja tukena.

– Osamme on auttaa ja tukea. Mottomme on: Suo surun hiljaa muuttua kauniiksi muistoiksi.

Ota yhteyttä hautakivi-asioissa:

Puh. 03 375 0214

posti@lempaalanhautauspalvelu.fi

Palvelemme Sinua ammattitaidolla:

– Hautakivet

– Lisänimikaiverrukset (myös vaativat)

– Kaikki hautakivien entisöinnit

– Kivien oikaisut

– Hautalaitteiden irrotus- ja asennustyöt

– Hautamuistomerkkien puhdistukset

– Uudelleen hionnat

KAUTTAMME MYÖS VALETUT HAUTARISTIT

Tampereentie 22, 37500 Lempäälä

Puh. (03) 375 0214

posti@lempaalanhautauspalvelu.fi

Päivystys ympäri vuorokauden 050 362 9670

Avoinna: ma–pe klo 9.30–16.00

Lauantaisin sopimuksen mukaan

www.lempaalanhautauspalvelu.fi