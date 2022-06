Esittelyssä Lempäälän ja Vesilahden kesäteattereiden antia tulevalta kesältä. Katsastimme kolme näytelmää Merunlahden kesäteatterista, Rämsöön kesäteatterista ja Hakkarin kesäteatterista.

Kohtalon Tango

Missä: Merunlahden kesäteatteri

Milloin: 3.7.-31.7.

Käsikirjoitus: Jukka Pakkanen, Jorma Kairimo & Turo Unho

Jukka Pakkanen, Jorma Kairimo & Turo Unho Ohjaaja: Leila Karttunen

Kohtalon Tango kertoo Unto Monosen lyhyestä, mutta tuotteliaasta elämästä. Mononen on tangosävellystensä kautta vaikuttanut tuhansien suomalaisten elämään. Tanssilavoilla on tavattu elämänkumppaneita ja Monosen sanoituksien myötä on haaveiltu ja ajateltu elämän eri vaiheita. Näytelmässä tunnelma vaihtelee iloista suruihin. Siinä kuultaa kaipuu, suru ja epätoivokin, kuten elämässä. Tangot tuovat myös uskoa tulevaisuuteen. Tangossa on taikaa! Teatteri Valentinon näyttelijöiden harjoitukset sujuvat jouhevasti, ammattilaisten tavoin.

Lainsuojattomat – Saluunataikureiden viimeinen temppu

Missä: Rämsöön kesäteatteri

Milloin: 19.6.-7.8.

Käsikirjoitus: Rami Saarijärvi ja Ilkka Malmi

Rami Saarijärvi ja Ilkka Malmi Ohjaaja: Rami Saarijärvi

Käsikirjoittajien Rami Saarijärven ja Ilkka Malmin yhteistyönä syntynyt Lainsuojattomat – Saluunataikureiden viimeinen temppu tarjoaa jännittävää villin lännen tunnelmaa Rämsöön kesäteatterissa 19.6. alkaen. Tuottaja Mari Ollinpoika kertoi, että harjoituksia on ollut ihana seurata. Näytelmästä on tulossa jännittävä, vauhdikas ja koominen villin lännen seikkailu, jossa seikkailevat saluunataikurit Billy ja Willer.

Saarijärvellä ja Malmilla on takana pitkä yhteinen historia näytelmien kirjoittamisen ja ohjaamisen kanssa. Lainsuojattomat oli tarkoitus nähdä lavalla jo viime kesänä, mutta projektia ei keretty aloittaa maailmantilanteen vuoksi.

Rakkautta ja kaalintaimia

Missä: Hakkarin kesäteatteri

Milloin: 29.6.-3.8.

Ohjaaja: Johanna Pekola

Dramatisointi: Anne Kovalainen ja Johanna Pekola

Kirjoittaja Anne Kovalaisen ja ohjaaja Johanna Pekolan dramatisointi Anni Polvan romaanista Rakkautta ja kaalintaimia sai alkunsa jo ajassa ennen pandemiaa. Yhteistyö sai alkunsa keväällä 2020, kun Lempäälän nuorisoseura teki Pekolalle tilauksen kevyestä, hauskasta, koko perheen näytelmästä. Vastavuoroinen ja innokas ilmapiiri siivittivät näytelmän kanssa työskentelyä, ja työnteko sujui yhdessä kuin tanssi. Idyllinen, romanttinen ja kommelluksia täynnä oleva siirtolapuutarhaan sijoittuva kertomus herää henkiin Hakkarin kesäteatterissa 29.6.