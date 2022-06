Lempäälän ja Pirkkalan rajalla, osana Birgitan polkua, sijaitsee upouusi Kaitajärven kota, joka vihitään käyttöön tiistaina 14. kesäkuuta kello 18.

− Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. En ole aiemmin vihkinyt luontokohdetta ja se tekee tilaisuudesta erityisen. Kaitajärven kota on oiva paikka tulla koko perheen voimin nauttimaan myös luonnon rauhasta, kertoo vihkimisen suorittava Lempäälän kirkkoherra Matti Vehviläinen.

− Kaitajärven kota on yksi Birgitan polun mielenkiintoisempia ja kauneimpia kohteita. Pienen lammen rannalle on rakennettu myös uusi laituri, josta on mahdollisuus narrata vaikka kaloja retkeilyn lomassa, muistuttaa Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Tunnelmallinen ”tiipiimallinen” kota tuo mieleen Lapin kodat. Kodan sisällä on valoa tuova ikkuna, josta voi syksyn kirkkaina öinä tiirailla tähtitaivasta. Kodan sisällä on grilli ja kodan sisälle mahtuu istumaan noin 8–10 henkilöä. Kodan lisäksi alueella on kaksi nuotiopaikkaa.

Kaitajärven kodalle pääsee helpoiten Sääksjärveltä, josta Kannistontieltä käännytään Rajamäentielle. Vaihtoehtoisesti kodan lähelle pääsee Kuljusta, Houkkalammintieltä edelleen Kalliojärventietä pitkin.

Vihkimispäivänä kello 18 alkaen paikalla on makkaran ja vaahtokarkkien paistoa, nokipannukahvit ja yhteislaulua. Lempäälän kunnan liikuntapäällikkö Sari Juuti kirkkoherra Matti Vehviläinen toivottavat kaikki tervetulleiksi.