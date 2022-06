Ennusteiden mukaan Pirkanmaalla saatetaan juhlia juhannusta ilman metsäpalovaroitusta.

Jos niin käy, juhannuskokosta tai avotulesta ei tarvitse ilmoittaa pelastusviranomaiselle.

Jos metsäpalovaroitus Pirkanmaalle kuitenkin tulee, avotulen teko on kielletty, myös vesistön päällä olevalla lautalla.

Olipa kyseessä sitten oma tai vuokramökki, turvallisuudesta ei kannata tinkiä.

Palovaroittimien toiminta on syytä testata painamalla testipainiketta. Vuokramökeissä toiminnanharjoittajan velvollisuus on huolehtia palovaroittimen toimintakunnosta.

Sammutuspeite ja käsisammutin ovat tehokkaita alkusammutusvälineitä myös mökkiolosuhteissa.

Ennen lämmityslaitteen sytyttämistä on syytä perehtyä vuokramökin sähkö- ja kaasulaitteiden sekä tulisijojen käyttöohjeisiin. Jos käyttöohjeet puuttuvat, ne voi pyytää mökin vuokranneelta taholta.

Kaikkien mökkiläisten pitää tietää, miten hätätilanteessa toimitaan. On varmistettava poistumisreitit ja sovittava kokoontumispaikka.

Mahdollisen hätätilanteen sattuessa on tärkeää tietää oma sijainti. Jos viettää juhannusta itselleen uudessa paikassa, on selvitettävä heti saavuttuaan paikan tarkat osoitetiedot tai koordinaatit mahdollisen hätätilanteen varalta.

112 Suomi -mobiilisovellus puhelimessa mahdollistaa, että Hätäkeskus voi paikallistaa sijaintisi.

Jokainen voi osaltaan varautua erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta. Valmiuspäällikkö Arto Kärki Pirkanmaan pelastuslaitokselta muistuttaa, että kotivaran on hyvä olla kunnossa myös mökillä. On syytä ennakoida ja hankkia ruokaa kerralla usean päivän varalle, jos mökiltä ei pääsekään kauppaan.

– Varastoituna on hyvä olla sellaisia tarvikkeita, joita tarvitaan päivittäin, kuten esimerkiksi juomavettä sekä elintarvikkeita. Kaapissa on hyvä olla myös pitkään säilyviä elintarvikkeita. On hyvä olla myös täyteen ladattu varavirtalähde mobiililaitteiden lataamiseen sähkökatkon varalle, Kärki kertoo.