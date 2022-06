Lempäälän seurakunnan sururyhmä tarjoaa vertaistukea suruun – ”Pitkään tukahdutettu suru voi palata myöhemmin”

Jokainen suru on yksilöllinen.

– Ruokahaluttomuus ja univaikeudet ovat monille tuttuja. Joskus voi unohtua itsestään huolehteminen, kokea ahdistusta, yksinäisyyttä, vihaa ja katkeruutta. Levottomuus, lamaannus, rintakipu, vatsakipu, pyörrytys, hengenahdistus, itkuherkkyys, turtumus mainitaan usein surun yhteydessä, kertoo diakonian työalajohtaja Henriikka Tarri.

Suru on Tarrin mukaan prosessi, eikä etukäteen voi tietää, miten voimakkaana sen kokee. Tunteiden kirjo ja niiden voimakkuus ovat yksilökohtaisia. Tunteet olisi kuitenkin hyvä pystyä käsittelemään, sillä pitkään tukahdutettu suru voi palata myöhemmin – jopa vuosien päästä, entistä raskaampana.

– Käytä surun käsittelyyn niitä keinoja ja voimavaroja, joita sinulla on, ja jotka tuntuvat luontevilta. Pääasia, että suret. Käsittelemätön suru voi koteloitua, jäätyä ihmisen sisälle. Se saattaa ilmetä kipuina, masennuksena ja eristäytymisenä tai se voi nousta esiin myöhemmin uuden vastoinkäymisen herättämänä.

Puhuminen ja jakaminen toisen ihmisen kanssa voi tuolloin helpottaa. Vertaistuella on monille suuri merkitys.

Lempäälän seurakunnan sururyhmässä saa sielu levätä. Ryhmässä voi muille rakkaansa menettäneille kertoa tunteistaan, ajatuksistaan – surustaan. Mutta voi olla myös ihan hiljaa. Ryhmiä järjestetään keväisin ja syksyisin, seuraava starttaa lokakuun alussa.

Sururyhmä kokoontuu kuusi kertaa. Ryhmä on suljettu ja kokoontuu alusta loppuun samoilla osallistujilla. Ryhmän sisällä on vaitiolovelvollisuus, jotta surusta on mahdollista puhua ilman sensuuria.

– Vertaistuki on se ykkönen. Ryhmässä huomaa, että on muitakin, joilla on sama tilanne, kertoo diakoniatyöntekijä Tom Haavisto.

Haavisto on ohjannut sururyhmiä Lempäälän seurakunnassa vuodesta 2009. Ryhmässä on kaksi ohjaajaa, jotka johdattavat kokoontumisten alussa päivän aiheeseen. Sen jälkeen vapaa keskustelu ohjaa tapaamisten suuntaa.

– Tapaamisten aiheet vaihtelevat. Aluksi käsitellään sitä, mitä suru on ja kuoleman hetkeä. Käsittelemme shokkia, kuoleman jälkeistä elämää ja hautajaisia, kertoo Haavisto.

Tapaamisten loppupuolella ryhmässä käsitellään vielä tuntemuksia tulevasta. Jokaisen tapaamisen aluksi ryhmäläinen saa sytyttää kynttilän omalle omaiselleen ja jakaa kuulumisiaan. Jokaisen tapaamisen päätteeksi on hartaushetki, johon kuuluu virsi, rukous tai runo.

Sururyhmässä pääsee puhumaan surusta, mikä on tärkeää suruprosessissa. Lisäksi tapaamiset tuovat rytmiä elämään. Tapaamiset takaavat sen, että on paikka, jonne mennä juttelemaan tiettynä ajankohtana.

Ryhmän dynamiikka muovautuu nopeasti ja ryhmät ovat olleet aiempina vuosina täysiä.

– Jokainen ryhmässä ymmärtää, mitä henkilö käy läpi, eikä itseään tarvitse selitellä.

Haavisto kertoo, että monet ovat saaneet ryhmästä tukea ja ystäviä ryhmän ulkopuolellakin. Ohjaajat rohkaisevat ryhmäläisiä pitämään yhteyttä, ja tarjoavat siihen mahdollisuuden, mutta toki se ei ole pakollista.

Sururyhmään kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä niitä, joiden lähiomainen on kuollut 15.1.–20.8. Seurakunnan rekisterissä eivät näy ne, joiden rakkaat on haudattu muualle kuin Lempäälään, eivätkä ne, joiden rakas ei kuulunut kirkkoon. Näissäkin tapauksissa on sureva luonnollisesti tervetullut sururyhmään.

Lisätietoja sururyhmistä diakoniatyöntekijä Tom Haavistolta: 050 544 3347