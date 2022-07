On kaksi asiaa, jotka nousevat vuodenkierrossa keskustelupalstoille vuodesta toiseen. Ensimmäiseen on olemassa ratkaisu, toiseen sitä ei ole löytynyt, jos on koskaan oikein etsittykään.

Ensimmäinen on jokakeväinen keskustelu pientareilla olevista koiran jätöksistä. Tämä asia on ratkaistavissa kakkapussilla, jollaista moni koiranomistaja myös kuljettaa mukanaan lenkillä.

Toinen vuodenkierrossa toistuva puheenaihe on mopoilu kesäyössä. Riitta Halme kertoo tämän numeron yleisönosastolla havainnoistaan Lempäälän yössä. Kesäyössä kulkee monenlaista päristäjää. Kannattaa lukea Halmeen kirjoitus.

Toissa yönä osuin sattumalta Tampereentiellä ajaneen moporyhmän perään. Sitten huomasin, että takana tulee kaksi pimeänä ajavaa mopoa, jotka keulivat.

Moporyhmä ajoi noin viittäkymppiä, mutta sitten toinen valoton mopoilija ampaisi kaikkien ohi arviolta 70–80 kilometrin tuntinopeudella.

Jos ei ylinopeutta ja valoitta ajamista oteta huomioon, niin mopoilijat ajelivat yhdessä aiheuttamatta mitään ongelmaa sen paremmin tiellä liikkujille kuin jo yöpuulle menneille. Arvatenkin nuorilla on kivaa ajaa yhdessä omassa porukassa.

Tässäpä se asian ydin onkin. Jos mopoilla ja muilla kulkuvälineillä yöllä ajavat malttaisivat olla revittelemättä ja välttäisivät turhan melun aiheuttamista, valittamiseen ei jäisi suuremmin aihetta.

Tässä voi vain vedota asianomaisiin. Fakta on se, että poliisilla ei riitä resursseja mopoilijoiden valvomiseen, ja jos poliisi saapuu paikalle, ovat kaikki sieltä jo poistuneet.