Kuokkalankosken Markkinoilla lauantaina 16.7.22 tulee olemaan pääesiintyjänä vuoden 1996 Tangokuningas Tomi Markkola. Yleensä pääesiintyjänä ollut uusi, viikkoa aikaisemmin valittu uusi Tangokuningatar. Nyt ohjelmatoimisto on sopinut uuden Tangokuningattaren ensimmäiset keikat niin pohjoiseen, että markkinoille hänen on mahdoton ehtiä.

– Kyllähän Tomi Markkola on aivan eri luokkaa, kuin juuri uraansa aloittava uusi tähti. Tomi on jo sen verran kokenut esiintyjä, että hänen keikkansa ovat aina huippuluokkaa, toteaa Lempäälän Rotaryklubin uusi presidentti Seppo Elomaa.

Nokialta kotoisin olevalla Tomi Markkolalla on musiikilla aina ollut merkittävä osuus elämässä. Haitarinsoiton opiskelu alkoi 13-vuotiaana ja samoihin aikoihin perustettiin myös ensimmäinen bändi kaveriporukalla. Pojat kiertelivät soittamassa useamman vuoden monenlaisissa juhlissa. Laulamisen ja soittamisen lisäksi maatilan pojalla Tomilla riitti nuoruudessaan aikaa myös puutarhurin opintojen suorittamiseen.

Ensimmäisellä kerralla Tangomarkkinoilla vuonna 1995 ei vielä tullut täyspottia, mutta seuraavana vuonna unelmista tuli totta. Tomin tulkinta ja lavakarisma vakuutti sekä tuomariston että yleisön ja kuninkaan kruunu siirtyi hänelle. Tangokuningattareksi kruunattiin tällöin Saija Varjus.

Tomin ura on ollut nousujohteinen tasaisen varmasti. Uraan mahtuu niin Tangokuninkaan kruunu, Syksyn Sävel -edustus, Vuoden miesartistin -titteli, Iskelmä Finlandian yleisöäänestyksen voitto. Tomi on ollut tangokuninkuuden jälkeen yksi Suomen suosituimmista miesartisteista.

– Tomi Markkolan lisäksi meillä on perinteiseen tapaan tämän vuoden Markkinoilla paljon muutakin hienoa ohjelmaa. Uutena lasten hauskuuttajana on Taikuri Paspartuu ja lapsille on myös ilmaista poniajelua. Iltapäivän viimeisenä esiintyjänä on “kirsikkana kakun päällä” uutena esiintyjänä Maya ja Jimi -duo, hehkuttaa Elomaa.

Viime vuosina Markkinoiden pysäköintiongelmat ovat vain pahentuneet, kun markkina-alueen viereinen pelto on rakennettu täyteen. Tästä syystä muutaman vuoden ajan on ollut tarjolla ilmainen non-stop bussikyyti keskustasta ja jäähallilta.

– Toivon, että mahdollisimman moni käyttäisi tätä markkinabussia. Villa Hakkarin lähialueille on todella vaikea saada autoja parkkiin. Auto Piippokeskuksen taakse tai terveyskeskuksen parkkipaikalle ja hyppäys markkinabussiin on parempi yhdistelmä. Tervetuloa Markkinoille, toivottaa Seppo Elomaa.

Teksti: Jorma Lehtinen