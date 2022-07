Kesä ja lukeminen kuuluvat erottamattomasti yhteen. Seuraavat kirjat ovat juuri sopivia teoksia rannalle ja lomalle nautiskeltavaksi. Romaaneja valitsivat Lempäälän kirjaston vastaava kirjastonhoitaja Jenni Joru ja Lempäälän-Vesilahden Sanomien avustaja, kirjailija Annika Pusa (os. Eronen).

Satu Rämö: ”Hildur” (WSOY, 2022).

”Liikkuuko Länsivuonojen ja Reykjavikin maisemissa sarjamurhaaja? Islantiin sijoittuvassa ”Hildurissa” moni asia toimii, kerronta on sujuvaa, juoni kiinnostava ja henkilöhahmot harvinaisen aitoja ja kotoisan oloisia. Päähenkilö Hildur on oman tiensä kulkija, joka harrastaa surffailua talvella ja jonka omassa menneisyydessä riittää tragedioita. Ainoa miinus kirjasta tulee paikoittain ilmenevistä samojen asioiden lyhyistä toistoista, jotka olisi tarkassa oikoluennassa ollut helppo karsia pois.”

-AP

Joonatan Tola: ”Punainen planeetta” (Otava, 2021)

”Mikko Tola on päättänyt nostaa nimensä taiteen tähtitarhaan. Perhe muodostaa kaartin horjuvaa mielenterveyttään päihteillä ja rajulla lääkityksellä hoitavan isän ympärille. Välillä isä on itsemurhayrityksen jälkeen poissa kotoa. Lapsille kerrotaan työmatkoista. Äidin kunto heikkenee myös ja lopulta tasapaino-ongelmat paljastuvat ms-taudiksi. Kaottisessa maailmassa lapset oppivat huolehtimaan itsestään, toisistaan ja vanhemmistaan ja mukautumaan karmeisiin ja absurdeihin tilanteisiin. Tätä raskaita aiheita käsittelevää teosta kannattelee musta huumori ja ajatus siitä, että omaelämäkerralliset teokset ovat aina myös selviytyjien tarinoita.”

-JJ

Matias Riikonen: Matara (Teos, 2021)

”Finlandia-ehdokkaanakin ollut kirja, jonka luontokuvaus nousee kansainväliselle tasolle ja saa ihon kananlihalle huikealla taidokkuudellaan. Kirjan aihe voi alkuun kuulostaa vieraalta, mutta Matarassa on kerroksia kuin parhaassa täytekakussa. Erityismaininta tulee myös mainiosta, uskottavasta dialogista, joka on kirjallisuudessa se monen kirjoittajan kompastuskivi.”

-AP

Emmi-Liia Sjöholm: ”Paperilla toinen” (Kosmos, 2020)

”Intiimi, avoimesti kuvattu ja ilmavasti kirjoitettu matka aikuisuuteen ja vanhemmuuteen alkaa 14-vuotiaana tehdystä raskaudenkeskeytyksestä, kuvaa parikymppisen naisen suhdetta kumppanin lapseen ja päättyy siihen, kun kertoja on kolmikymppinen ja tulee vanhemmaksi. Arki kietotuu ihmissuhteiden ympärille. Kun on tapaillut räppäriä ja ostanut reisitaskuhousut, denimkeräilijää ja käyttänyt peltifarkkuja, on aika kysyä, miten haluaa muuttua, jos tekee sen vain itseään varten.”

-JJ

Bernardine Evaristo: Tyttö nainen, toinen (WSOY, 2022)

”Kertomus joukosta naisia, joista ihonväri, identiteetti tai asema tekee toisia. Menestyneen näytelmäkirjailijan teos on tulossa ensi-iltaan. Katsomoon kerääntyy joukko ihmisiä, joiden henkilöhistoriaa avataan värikkäästi tarina tarinalta. 90-vuotias viljelijä on jättämässä tilan lapsenlapselleen, joka on muunsukupuolinen. Sijoituspankkiiri ymmärtää äkkiä, kuinka paljon hänen aliresursoidun koulunsa opettaja on tehnyt antaakseen heikoista lähtökohdista tuleville lapsille mahdollisuuden. Naisten tarinat mutkistuvat salaisuuksien vuoksi, kietoutuvat yllättävillä tavoilla toisiinsa ja avaavat histoiaa aina 1600-luvulta näihin päiviin. Tämä upea, hengästyttävä kirja on mehevä, hauska ja kuorii feminismiä kuin sipulia.”

-JJ

Paolo Giordano: ”Jopa taivas on meidän” (Aula & Co, 2021)

”Giordano on Suomessa vielä liian tuntematon nimi, vaikka hän lukeutuu Italian arvostetuimpiin kirjailijoihin. Hänen teoksensa ”Jopa taivas on meidän” vie jalat alta. Päähenkilöiden kohtalot koskettavat niin syvästi, että tuntuu ensimmäistä kertaa elämässä siltä kuin menetykset olisivat itsellekin tosia ja henkilökohtaisia.

Giordano on vertaansa vailla kertojana, mestari, jonka edessä ei voi muuta kuin kumartaa.”

-AP

Eowyn Ivey: ”Lumilapsi” (Bazar, 2013)

”Julmetun kylmiä pakkaspäiviä, loputon määrä lunta, vuoria, yksinäisiä, kituvia maatiloja ja tämän kaiken keskellä salaperäinen lapsi, joka yllättäen ilmestyy yksinäisen pariskunnan elämään.

Taitavasti kirjoitettu kirja, jonka tekijä on jo lapsena tutustunut kirjallisuuden maailmaan runoilija-äitinsä kautta. Ivey tietää täsmälleen, miten luoda kirjoihin maaginen, koukuttava tunnelma.”

-AP

Pirkko Saisio: ”Passio” (Siltala, 2021)

”Passio on komea teos ihmisiä ohjaavasta intohimosta, kohtalonomaisesta elämänvoimasta, joka saa meidät tekemään rohkeita, julmia, typeriä tai yllättäviä ratkaisuja. Teoksessa kuljetaan hetken matkaa eri tavoilla toisiinsa kytkeytyvien ihmisten seurassa. Yksi kaivaa Venetsiassa multaan mittamattoman arvokkaan riipuksen. Toinen varastaa sen vainajan kädestä. Suuri rakkaus saa yhden turvautumaan Jumalaan ja tavoittelemaan ikuista ja näkymätöntä valtakuntaa, toinen rakentaa kaupunkeja ja kolmas polttaa niitä teurastaen kaikki vastaansa tulleet puhtaasta tappamisen ilosta. Teoksessa kuvataan mahtavia, vähäisiä, hyviä ja pahoja ihmisiä surella lämmöllä, ymmärryksellä ja tarkkuudella. Samalla kuljetaan halki Euroopan värikkään historian, intohimon ohjaamana.”

-JJ

Jakob Wegelius: ”Merten gorilla” (WSOY, 2017)

”Teos on poikkeuksellisen hienosti kerrottu ja kuvitettu lastenkirja. Kapteeni Henry Koskela on juuttunut Lissaboniin konemiehensä Sally Jonesin kanssa. Töitä ei ole, joten hämärä keikka Tejo-joen yläjuoksulta kannattaa ottaa vastaan. Kaakelilaatioita lastatessa Henry Koskelassa herää epäluulo: laattojen alta löytyykin aselasti. Välikohtauksen seurauksena rahtialus Hudson Queenin pannu räjähtää ja laiva uppoaa joen pohjaan. Selvittäessään sotkua Henry Koskela joutuu syyttömänä vankilaan. Konemies jää yksin miettimään, miten saisi puhdistettua Koskelan maineen. Helppoa se ei ole, sillä Hudson Queenin konemies ei ole mies, hän on naaras ja kaiken lisäksi gorilla. Ja nyt koko kaupunki jahtaa murhaajan apinaa… Ei kannata säikähtää kirjan paksuutta. Juoni on todella koukuttava ja monenikäiset viihtyvät taatusti sen äärellä vaikka yhteisessä lukuhetkessä. Teoksella on jatko-osa: ”Hudson Queenin ruusu”.”

-JJ

Erik Engelv: ”Minä en ole kuollut” (Storytel, 2022)

”Jehovan todistajan aito tarina tiukasta uskonnollisuudesta, jonka sisälle erilaisuus ei mahdu. Millaista on hylätä kaikki, mihin on uskonut, kun ei enää voi olla itselleen epärehellinen?

Engelv päätti kirjoittaa kirjeen äidilleen. Kirje paisui koskettavaksi romaaniksi.”

-AP

Annika Pusa