Kauppias Eskolan vanhassa saunassa kylvetään jälleen – Pasi Pekkinen kunnosti ränsistymään päässeen rakennuksen Koskisaunaksi

Yrittäjä Pasi Pekkinen oli etsinyt sopivaa kohdetta jo jonkin aikaa. Koskikelluntaan tarvittiin tukikohdaksi kiinteistö, joka on veden äärellä.

Etsintä ei ollut kuitenkaan tuottanut tulosta, joten Pekkinen päätti kääntyä Lempäälän Kehityksen tarjoaman yrittäjien puhelinpalvelun puoleen.

Sitä kautta tärppäsi; löytyi ränsistynyt vanha rakennus Kuokkalankosken rannalta.

1920-luvulla rakennettu talo oli ollut viimeiset kymmenkunta vuotta tyhjillään. Ympärillä kasvoi tiheänä verhona kuusia.

– Ilkivaltaa oli tehty, muun muassa ikkunat hajotettu ja sisällä paikkoja myllätty. Termiitit iskevät heti, kun talo jää tyhjilleen, Pekkinen toteaa.

Pasi Pekkinen solmi kunnan kanssa vuokrasopimuksen ja ryhtyi viime syksynä rakennusluvat saatuaan peruskorjaamaan taloa maakuntamuseon ohjeiden mukaisesti. Kunta raivasi puuston pois, rakensi tien ja vesi- ja viemäriliittymän sekä korjasi vuotavan katon.

– Mitä vaan voi vanhaa taloa kunnostaessa tulla vastaan, ja kaikenlaista tulikin. Vanhoissa taloissa on aina kolminkertainen työ uuteen verrattuna, Pekkinen hymähtää.

Nyt talon sisätiloihin mahtuu kerrallaan noin 15 henkilön ryhmä. Talon päätyyn on tehty iso terassi paljuineen. Tila on tarpeen, kun asiakkaat pukeutuvat pelastuspukuihin.

– Aiemmin kellujia on lähetetty matkaan Koivunnokalta, ja olosuhteet olivat siellä toiset. Nyt on ruokailutilaa, pukuhuoneet, wc ja sauna. Tilat, joihin pääsee talvella lämmittelemään. Kaikki tapahtuu nyt yhdessä paikassa, vesielämysyritys Koskikellujia pyörittävä Pekkinen kertoo.

– Kesäteatteri, Villa Hakkari ja Museoraitti ovat vieressä, Sale, Neste ja linja-autopysäkki kävelymatkan päässä. Palveluja on hyvin ympärillä, hän toteaa.

Kauan ennen autioitumistaan rakennus toimi Aleksanteri Eskolan kaupan leipomona ja kauppiaan perheen saunana.

– Paakarin pirtti, missä on leivottu kaikki Eskolan kaupan leivät, Pasi Pekkinen sanoo.

Leipomon uuni on purettu jo aikapäivää sitten, mutta uunin perustukset löytyivät alapohjasta kunnostustöiden aikana.

– Saunan piippu on alkuperäinen. Se oli mennyt yläosasta huonoksi, mutta se kunnostettiin, Pekkinen sanoo.

– Talosta on vähän tarkkaa tietoa. Se on kenties jäänyt hieman unholaan, mutta tietoa on saatu lisää sitä mukaa, kun ihmiset ovat tulleet kertomaan muistitietojaan, hän kertoo.

Rakennuksessa on ollut vuokrahuoneita kaupan työntekijöille, muun muassa Eila Ollila (os. Raunio) asui Teiskosta Kuokkalaan myymäläapulaiseksi saavuttuaan rakennuksen yläkerrassa. Rakennuksen siirryttyä kunnan omistukseen viimeinen asukas oli Virpi Mäkelä Koijärveltä.

Muita asukkaita ovat olleet muun muassa vesilahtelaiset Katepalin työntekijämiehet sekä Kalliosaaret ja Koiraset.

