Jos omistat kansallispuvun tai olet sellaisesta kiinnostunut, niin kerrottakoon että kansallispuvun katsotaan syntyneen v. 1885, jolloin Venäjän keisari Aleksanteri III puolisoineen vieraili Suomessa, Lappeenrannassa.

Suomalaiset naisjärjestöt valmistautuivat merkittävään tilaisuuteen valmistamalla esiintymisasuikseen kansanpukujen seikkaperäisiä jäljennöksiä.

Keisarinna Maria Feodorovnalle luovutettiin nelihankainen soutuvene, jota sousi kahdeksan kansallispukuihin pukeutunutta naista.

Edustettuina oli Jääsken, Askolan, Houtskärin, Säkylän ja Lapväärtin puku, lapinpuku savolais- ja hämäläispuku sekä äyrämöispuku.

Vene oli Suomen naisten lahja keisarinnalle.

Kansallispuvun syntymäpäivä on 5. elokuuta ja sitä juhlistetaan kansallispukujen tuuletuspiknikeillä. Ensimmäinen tuuletuspiknik pidettiin Imatralla 5.8.2010 ja sen jälkeen tapa on levinnyt nopeasti, eli tuuletuksilla on kysyntää.

Idean ”äiti” on usealla alansa ansiomerkillä ja tunnustuksella palkittu, toisen polven kansallispukuvalmistaja ja -asiantuntija Soja Murto Imatralta.

Hän kertoo näin: ”Keksin tämän idean siitä, että harmitti aina olla töissä tai järjestelytehtävissä kaikissa kansallispukutilanteissa ja halusin sellaisen tapahtuman, missä kenenkään ei tarvitse olla töissä tai vastuussa muusta kuin omasta puvustaan ja eväistään. Toivoisinkin, että tätä alkuperäisideaa kunnioitettaisiin. Jos jotakuta laulattaa, soitattaa tai tanssitta, niin se ei ole keneltäkään pois, päinvastoin. Mutta jos joku toinen haluaa turista mukavia toisten kanssa, niin sallittakoon sekin. Pois turha pönötys, iloitaan ihanista puvuista!”

Kansallispukujen tuuletus järjestetään sunnuntaina 7. elokuuta ”Kansanpuvusta kansallispukuun, Suur-Vesilahden kansallispuvun vaiheita”- näyttelyssä Sorvalassa os. Kestintie 1 Narva. Sen jälkeen siirrytään omista eväistä koostuvalle piknikille Vesilahden Kotiseutumuseon pihalle os. Ylä-Narvantie 100.

Pukeudu siis kansallispukuun tai johonkin sen osaan, kansanpukuun tai muinaispukuun ja lähde tapaamaan muuta kansallispukukansaa.

Tapahtuman järjestää Lempäälän Kalevalaiset ry ja Vesilahden Museoyhdistys ry.