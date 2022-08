Hakkarissa kokoontuvat Suomen tulevat yleisurheilutähdet

Kaikkiaan noin kuusisataa osanottajaa, toimitsijoita ja muita vapaaehtoisia vajaat kaksisataa. Kisapäiviä kolme, alkaen perjantaista 12. elokuuta ja päättyen sunnuntaihin 14. elokuuta. Hakkarissa kisaavat maan parhaat nuoret yleisurheilijat ikäsarjoissa 16- ja 17-vuotta.

Mukanaolevista nimistä ehkä tunnetuin on keihäänheittäjä Topi Parviainen, joka voitti tuoreesti alle 18-vuotisten EM-kultaa huikealla yli 84 metrin heitolla.

Järjestävän seuran eli LeKi-YU:n urheilijoita on mukana kaikkiaan 16 kappaletta, joilta odotetaan hyviä onnistumisia.

– Tässä ikäluokassa on tärkeintä nauttia yleisurheilusta. Myös oman seuran urheilijoilla on menestysmahdollisuuksia, mutta emme me ole mitään virallisia mitalitavoitteita asettaneet, kertoo toiminnanjohtaja Timo Reunanen LeKistä.

– Kalevan kisat osoittivat, että Lempäälästä voi ponnistaa nuorten ja aikuistenkin sarjoissa maan huipulle, iloitsee Reunanen ja viittasi mahtavaan Kalevan kisojen menestyspottiin.

Jerusalemin EM-kisoissa aiemmin kesällä Suomea edusti viitisenkymmentä urheilijaa, he ovat mukana myös Lempäälässä. Parviaisen ohella myös tyttöjen keihäästä tuli mestaruus EM-kisoissa, sen toi Veera Sauna-aho.

Yksi LeKin urheilijoista on kävelijä Veera Rantala.

– Kotikisoissa on mahtavaa kisata, innolla odotan. Tavoittelen 16 minuutin alitusta. Viime vuonna olin neljäs, nyt haluaisin sitä parantaa, kertoo Rantala ennakkofiiliksiään.

Rantalaa valmentaa tunnettu kestävyysvalmentaja Veli-Matti Ranta.

– Mitään kovin pitkälle meneviä ajatuksia kävelyurasta en ole miettinyt. Vielä on kuitenkin parannettavaa ja motivaatiota kyllä riittää, katsotaan mihin asti pääsee, sanoo Veera Rantala.

Hakkariin on kaikkina kisapäivinä vapaa pääsy, joten uudistetun kentän lehtereille odotellaan isoa joukko urheilujännääjiä.