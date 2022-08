Poliisi epäilee kahta henkilöä kaapeleiden katkaisusta, joka aiheutti junaliikennekatkoksen Tampereen ja Riihimäen välillä maanantaina 8. elokuuta.

Työmaa-alueen urakoitsija teki henkilöistä rikosilmoituksen.

Turkutien ylittävän rautatiesillan työmaa-alueella olleet valokuitukaapelit odottivat maahan asentamista. Kaapeleiden katkaisu tallentui videovalvontatallenteeseen, tiedottaa Sisä-Suomen Poliisi.

Kaapeleiden katkaisun jälkeen tekijät poistuivat paikalta pakettiautolla, ja tekijöiden epäillään anastaneen noin 30 minuuttia kaapelin katkaisun jälkeen Vesilahden ja Lempäälän kunnan rajalta omaisuutta, josta on kirjattu erillinen rikosilmoitus. Myös tästä rikoksesta on olemassa videovalvontatallenne, josta on nähtävillä teko sekä tekijöiden käyttämä ajoneuvo.

Poliisi epäilee tässä vaiheessa kahden henkilön syyllistyneen kaapeleiden katkaisun osalta varkauden yritykseen ottaen huomioon teko, teko-olosuhteet sekä epäiltyjen jälkikäteinen toiminta.

Kaapeleiden katkaisu työmaa-alueella on aiheuttanut tuntuvaa vahinkoa, koska kaapeleiden katkaiseminen on johtanut koko raideliikenteen pysäyttämiseen koko rataosuudella.

Teko on todennäköisesti jäänyt yritysasteelle, kun tekijät ovat huomanneet, että kaapeli ei sisälläkään kuparia.

Tutkintanimike saattaa tarkentua esitutkinnan edetessä. Mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset selviävät myöhemmin esitutkinnan edetessä.