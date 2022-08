Puolasta Suomeen saapuneen mieskaksikon epäillään tunkeutuneen ikäihmisten koteihin taulukauppojen varjolla ja anastaneen heiltä omaisuutta eri puolilla Suomea. Lapin poliisilaitos sai mittavan rikossarjan esitutkinnan valmiiksi elokuussa ja se siirtyy syyteharkintaan.

Poliisille ilmoitettiin huhtikuun lopulla ja toukokuun alussa Simossa, Sodankylässä ja Pelkosenniemellä tilanteista, joissa taulujen kaupustelun yhteydessä oli anastettu tai yritetty anastaa ikäihmisiltä omaisuutta.

Samoihin aikoihin eri puolilla Suomea oli poliisille ilmoitettu useasta samankaltaisesta tapauksesta. Kaikissa tapauksissa vanhusten asuntoihin oli tunkeuduttu röyhkeästi taulukauppojen yhteydessä ja anastettu omaisuutta kuten rahaa tai koruja.

Rikossarjan tutkintavastuu keskitettiin Lapin poliisilaitokselle, jossa kokonaisuutta on tutkittu toukokuusta lähtien rikosnimikkeillä törkeä varkaus ja törkeän varkauden yritys.

– Kokonaisuuden tutkintaan on saatu apua poliisilaitoksilta ympäri maata. Aika nopeasti selvisi, että kaikkien tapausten tekijöiksi on syytä epäillä samaa mieskaksikkoa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Ijäs Lapin poliisilaitokselta.

Miehet otettiin kiinni etsintäkuulutettuina Länsisatamassa heidän ollessaan tulossa uudelleen Suomeen 28. kesäkuuta. Miehet vangittiin 1. heinäkuuta todennäköisin syin rikoksesta epäiltyinä lukuisiin törkeisiin varkauksiin tai niiden yrityksiin.

Syyttäjälle siirtynyt esitutkintapöytäkirja koostui 13 törkeästä varkaudesta ja 4 törkeän varkauden yrityksestä.

Mieskaksikon epäillään suunnitelmallisesti etsineen kohteikseen ikäihmisiä ja hyödyntäneen näiden avutonta tai hädänalaista tilaa omaisuutta anastaakseen. Miltei kaikissa tapauksissa asianomistajien oven ulkopuolella on ollut nähtävissä rollaattori tai muu apuväline. Joissain tapauksissa on toisteltu sanaa Ukraina, jolla on viitattu Ukrainassa meneillään olevaan sotaan.

– Epäillyt ovat kertoneet asianomistajille myyvänsä 5 euron hintaisia piirustuksia. Tällä tekosyyllä he ovat tunkeutuneet sisään koteihin, joista he ovat sitten etsiskelleet arvokasta omaisuutta vietäväksi. Rikosten kohdistaminen puolustuskyvyttömiin vanhuksiin tekee toiminnasta erityisen röyhkeää, toteaa rikoskomisario Ijäs.

Asianomaisilta on anastettu muun muassa koruja, käteistä ja pankkikortteja.

Poliisi kehottaa edelleen ihmisiä varovaisuuteen kaupustelijoiden tai sisälle muulla syyllä pyrkivien tuntemattomien henkilöiden kanssa.