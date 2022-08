Sydäniskuri voi säästää sekä hengen että erikoissairaanhoidon tarvetta – Vesilahdessa ollaan yhä yhden laitteen varassa

Kehittyneen elämän perustoiminnot ovat sydämen ja keuhkojen varassa. Ihminen ei tee tästä poikkeusta. Mutta vain ihmisellä on ollut kyky kehittää menetelmiä ja laitteita, joilla näitä toimintoja voidaan ylläpitää tai jopa käynnistää ne uudelleen.

Defibrillaattori, suomennettuna paremmin sydäniskuri, on sydämen sykehäiriötä korjaava laite.

Moni on nähnyt sellaisen ainoastaan erilaisissa televisiosarjoissa. Sairaaloiden osastoilla käytettävän kiinteän laitteen toimintaperiaate on siirretty ensiapuun ja -hoitoon kehittämällä siitä kätevä kompakti ja siirrettävä pakkaus.

Sydänliiton alajärjestön Sydän-Suomi ry:n vapaaehtoistyön kehittäjä Anne Kettula oli tuonut lauantaina 20. elokuuta Vesilahden torille toimintavalmiin laitteen ja koulutuskäyttöön soveltuvan esittelyversion. Hänen selkeä opastuksensa meni hyvin perille. Sitä täydensi sopivasti laitteen puheohjaussovellus.

Mukana esittelytilaisuudessa oli muitakin ammattihenkilöitä, joiden asiantuntemus oli lähtöisin päivittäisestä kokemuksesta hoitotyössä.

Laitteita on markkinoilla ainakin kuutta eri mallia. Hintahaarukka liikkuu 1 400–2 100 euron välillä. Laitteen tärkeään käyttökoulutukseen tarkoitettuja pakkauksia saa muutamalla satasella. Tehoja eri iskuvoimalle on 120 joulesta 360 jouleen.

Takuu on parhaimmillaan 10 vuotta ja keskimäärin viitisen vuotta. Laitteiden mukana tulevat paristot kestävät useamman vuoden, toki riippuen iskurin käytöstä. Laite itse ilmoittaa joko asennuspaikaltaan tai sen kautta avatun nettisovelluksen välityksellä, onko virranlähteen uusimiseen tarvetta. Elektrodit, jotka kiinnitetään sydämenpysähdyksen saaneen paljaalle iholle, suositellaan vaihdettaviksi laite- ja käyttökohtaisesti. Myös niiden vaihtovälille on annettu määräaika.

Sydämen pysähdyttyä tai sen jouduttua kammiovärinätilaan, on välittömällä elvytyksellä kiire, mikäli kohde vaikuttaa elottomalta. Ellei hengitys tai pulssi tunnu, aloitetaan sen jälkeen normaaleilla elvytyksen ensiaputaidoilla, kuten rintakehän säännöllisellä painannalla sekä tekohengityksellä.

Hätäkeskusyhteys numeroon 112 on saatava välittömästi jo ennen jatkotoimia. Puhelimen kaiutin on jätettävä päälle, jotta voidaan keskustella suoraan hätäkeskukseen. Näin voidaan sekä antaa että saada lisää tietoa.

Liikuteltavan sydäniskurin pakkauksen selkeillä ohjeilla sekä niiden puhesovelluksella saadaan teknistä ohjausta sydämen normaalin sykkeen palauttamiseksi.

Mobiililaitteiden ilmaisista sovelluksista löytyy 112 Suomi. Sen kautta tehty hälytys luo suoran yhteyden hätäkeskukseen paikantaen samalla puhelun. Näin saadaan paikkatieto välitettyä mm. lähimmälle palo- ja pelastuslaitoksen yksikölle. Sovellus ilmoittaa myös lähimmän sydäniskurin sijaintipaikan.

Sydäniskureita on maaseudulla toistaiseksi varsin harvassa. Vesilahdessakin ollaan yhä kirkonkylän yhden kauppaliikkeen laitteen varassa. Sydän-Suomen tietoiskun yhteydessä oltiinkin varauduttu yleisökyselyyn laitteen uusista sijoituskohteista kunnassa.

Moneen kylään hajautunut maaseutukunta tarjonnee väestönsä tarpeeseen useampiakin sydäniskurin käyttöpaikkoja, esimerkkeinä julkisten sekä yksityisten yleisöpalvelujen keskukset. Kauppaliikeiden ohella niitä voivat olla vaikkapa seurakunta- ja kylätalot, kesäteatterit sekä yleiset, valvotut uimarannat. Suomen Sydänliitto, sen aluejärjestöt sekä paikalliset koulutetut henkilöt ovat kukin toimialallaan parhaita asiantuntijoita.

Vesilahden kyläkeskuksilla on vilkasta toimintaa ja aktiivisia henkilöitä riittää. Niinpä puute on enää sijoituspaikkojen arvioinnista sekä laitteiden käyttöön liittyvästä koulutuksesta. Ja tietenkin rahasta, jota tällaiseen elintärkeään toimintaan on kunnassa haettavissa esimerkiksi Leader-rahoituksella.

Elimistä yhden tärkeimmän eli sydämen saaminen pois kammiovärinästä ja samanaikainen tuloksellinen elvytys ovat apulaitteineenkin halvin vaihtoehto yhteiskunnalle. Henkeähän ei voi korvata millään rahalla, mutta esimerkiksi sydäniskuri voi säästää sekä hengen että pitkäaikaista erikoissairaanhoidon tarvetta.