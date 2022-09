Lauantaina 3. syyskuuta ja Höytämön omakotiyhdistyksen pihakirppiksen yhteydessä sunnuntaina 4. syyskuuta on suksinäyttely Rantatie 8:n autokatoksessa, kello 11−14. Esillä on vanhoja tasamaalla, murtomaalla sekä rinteissä hiihdettäviä ja laskettavia puusuksia. Vanhimmalla suksella on ikää arviolta noin 150 vuotta.

Näyttelyn isä on Kari Etelä, joka on myynyt keräämänsä välinekokoelman, mutta jättänyt vielä olemaan ”jokusen” suksen ja monon.

Suomalaisen alppihiihtosuksen historiaa valotetaan edesmenneen tamperelaisen, Titan-jääkiekkomailoistaan tunnetun Antti-Jussi Tiitolan tarinalla, Polar- ja Titan-suksista sekä Järvisen, Karhun ja Lampisen suksitehtaan historiasta.

− Aiheesta enemmän kiinnostuneelle suosittelen lukemaan Timo Siukosen kirjoittaman kirjan Puusuksia Suomesta tai vierailemaan Loimaan Perinnesuksen näyttelytilassa, Juvan ulkoilualueella, Etelä sanoo.