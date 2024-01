Suomen henkilöautokannan keski-ikä kasvoi 13,2 vuoteen

Autoalan Tiedotuskeskus luonnehtii vuoden 2023 automarkkinaa kaksijakoiseksi. Vuotta leimasivat toisaalta pitkään jatkuneen komponenttipulan päättyminen ja vahvojen tilauskantojen purkautuminen rekisteröinneiksi. Toisaalta nopeasti kasvaneen inflaation heikentämä ostovoima, kohonnut korkotaso ja epävarmuus käyttövoiman valinnasta jarruttivat uusien autojen kauppaa. Jo neljäs peräkkäinen alhaisten rekisteröintien vuosi vanhensi autokantaa entisestään.

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna noin 87 500. Ensirekisteröintien määrä kääntyi noin 7 prosentin kasvuun, mutta määrä on edelleen poikkeuksellisen pieni viime vuosikymmenen keskimääräiseen noin 114 000 autoon verrattuna. Uusien autojen pienten rekisteröintimäärien ja autokannan hidastuneen poistuman takia henkilöautokannan keski-ikä kasvoi 13,2 vuoteen. Autokannan keski-ikä on kasvanut noin kahdella vuodella viimeisimmän kymmenen vuoden aikana, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus tiedotteessaan.

Rekisteröintien määrä alitti jo neljännen peräkkäisen vuoden ajan 100 000 auton rajan. Viime vuonna rekisteröitiin noin 16 uutta autoa tuhatta asukasta kohti, kun viime vuosikymmenten keskiarvo on 23. Muissa pohjoismaissa autokannan kierto on ripeämpi, sillä niissä rekisteröidään 25–30 uutta autoa tuhatta asukasta kohti.

Autokannan kasvaneesta keski-iästä kertoo myös kierrätykseen palautuneiden autojen iän kasvu – se kasvoi viime vuonna jo 22,5 vuoteen, kun vielä viime vuosikymmenen alussa kierrätykseen palautui noin 20-vuotiaita autoja.

Ladattavien autojen osuus ensirekisteröinnistä kasvoi viime vuonna lähes 55 prosenttiin. Täyssähköautojen osuus oli noin 34 prosenttia ja lataushybridien noin 21 prosenttia. Sähköautoja rekisteröitiin poikkeuksellisen paljon, sillä komponenttipula viivästytti vuosina 2021–2022 erityisesti sähköautojen tuotantoa ja siirsi rekisteröintejä viime vuodelle. Sähköisten työsuhdeautojen verokannusteet, vuonna 2022 päättynyt sähköautojen hankintatuki ja polttoaineiden hintojen pitkäaikainen nousu lisäsivät kiinnostusta hankkia ladattava auto.

Suhteellisesti eniten sähköautoja hankitaan 30–50-vuotiaiden ikäryhmissä, kun kaikkiaan uusia autoja hankkivat useimmin yli 59-vuotiaat. Kiinnostus sähköautoihin on kasvanut kaikissa kotitalousryhmissä, ja erot eri ikäryhmien välillä ovat tasaantuneet. Myös alueelliset erot sähköautojen hankinnassa ovat tasaantuneet, sähköautoja hankitaan nyt eri maakunnissa lähes yhtä tasaisesti.

Vaikka ladattavien autojen osuudet ovat kasvaneet nopeasti, autokannassa sähköistyminen näkyy hitaana murroksena, sillä autokannasta on viime vuosina ensirekisteröintien kautta uusiutunut vuosittain vain hieman reilut 3 prosenttia. Täyssähköisiä autoja on autokannassa vuoden alussa noin 83 800, eli noin 3,0 prosenttia kannasta. Lataushybridejä autokannassa on noin 135 000, joka on noin 4,9 prosenttia autokannasta.

Autoliikkeiden käytettyjen autojen kaupan volyymi kasvoi viime vuonna noin 307 000 henkilöautoon ja 28 000 pakettiautoon. Hieman yli puolet käytetyistä autoista myydään autoliikkeiden kautta. Käytettyjen henkilöautojen kauppa autoliikkeissä kasvoi noin 6 prosenttia vuoteen 2022 nähden. Volyymi jäi hieman vuoden 2021 ennätyksellisestä tasosta, mutta ylittää selvästi pandemiaa edeltäneet tason, joka oli keskimäärin 295 000 henkilöautoa.

Noin 80 prosenttia alle 10-vuotiaista vaihtoautoista myydään autoliikkeiden kautta. Käytettyjen autojen keskihinnat laskivat hieman viime vuoden aikana. Keskimääräisen autoliikkeestä myydyn auton pyyntihinta oli noin 22 000 euroa.