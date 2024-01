1,1 miljoonaa suomalaista on saanut ilmoituksen äänioikeudesta vain sähköisesti

Digi- ja väestötietovirasto muistuttaa, että 1,1 miljoonaa henkilöä on saanut ilmoituksen äänioikeudestaan presidentinvaalissa ainoastaan sähköisessä muodossa. Ilmoitus on tullut sähköisenä kaikille niille äänioikeutetuille, joilla on käytössä Suomi.fi-viestit.

Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona 17. tammikuuta. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä äänestyspaikassa, mutta varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on ilmoitettu äänioikeutetuille lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Presidentinvaalin äänioikeusilmoitukset on lähetetty joulu-tammikuussa kaikille 18 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille. Ne henkilöt, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Suomi.fi-viestit, saavat ilmoituksen ainoastaan sähköisessä muodossa. Jos Suomi.fi-viestit eivät ole käytössä, ilmoitus saapuu vanhaan tapaan paperipostina. Postitse lähetettävät äänioikeusilmoitukset lähetetään siihen osoitteeseen, jonka henkilö on ilmoittanut osoitteekseen väestötietojärjestelmässä.

Jos ei ole saanut joulu-tammikuun vaihteessa ilmoitusta äänioikeudesta kirjepostina, kannattaa kurkata Suomi.fi-viestit ja tarkistaa samalla, että oma sähköpostiosoite on siellä oikein. Ilmoitukset uusista saapuneista viesteistä tulevat sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut palveluun.

On tärkeää, että jokainen vaalipäivänä äänestämään aikova avaisi saapuneen ilmoituksen, oli se sitten saapunut paperisena tai sähköisesti, ja tarkistaisi siitä oman vaalipäivän äänestyspaikkansa.

