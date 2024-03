Miten käy Vesilahden, jos palveluverkosto ajetaan alas?

Vesilahti on muuttovoittoinen, pirteä ja elinvoimainen kunta. Siitä huolimatta se on lakkautusuhan alla olevalla listalla.

Hoidolliset palvelut, työpaikat, oikeus oman kunnan tarjoamaan hoivaan, sitä kautta turvalliseen vanhuuteen on vaakalaudalla.

Saman katon alta löytyy terveyskeskus, neuvola, suun terveydenhuolto sekä iäkkäiden asumispalveluita. Vesilahti tarjoaa pieneksi kunnaksi monipuolista, laadukasta iäkkäiden, monisairaiden hoitoa ja hoivaa, muistisairaita unohtamatta.

Henkilökunta on työhönsä sitoutuneita ammattilaisia ja heistä suurella osalla on pitkäaikainen työkokemus juuri Vesilahden toimipisteissä. Yhtään vapaaehtoista ei löydy siirtymään toisaalle töihin tai liikkuviin palveluihin. Jokainen heistä on hakeutunut itselleen sopivaan työhön mm. iäkkäiden tehostettuun palveluasumiseen.

Tässä suuressa muutospyörteessä on unohtunut hoitoa tarvitsevat ja heitä hoitavat. Kukaan ei kysy, haluaako muistisairas muuttaa toiseen kuntaan, jossa häntä hoitaa vieraat ihmiset eikä omainen pääse käymään. Kukaan ei kysy, haluaako 35 vuotta Vesilahdessa vanhustyötä tehnyt hoitaja vaihtaa eläkeiän kynnyksellä työpaikkaa.

Jos Vesilahden päälle laitetaan ruksi, se tarkoittaa, että työpaikkoja/tekijöitä poistuu Vesilahdelta merkittävä määrä. Rinnakkais-heijasteita ei sovi unohtaa. Miten iäkäs omainen pääsee tapaamaan toiselle paikkakunnalle siirrettyä laitoshoitoa tarvitsevaa läheistään? Miten ja missä tämä samainen iäkäs hoidattaa hampaansa tai saa akuutin avun sairauteensa? Miten turvataan oikeus hyvään, tasapuoliseen hoitoon?

Inhimillisyys on unohtunut sekä ymmärrys, ettei kaikilla kansalaisilla ole valmiutta käyttää digipalveluita tai päästä lähitorille tai kioskille.

Meillä on iso joukko veronmaksajia, jotka eivät omista älypuhelinta tai uuden oppiminen on haastavaa, jopa mahdotonta.

On kyettävä turvaamaan palvelut oman kunnan asukkaille. Eikö juuri sitä varten veroja makseta? Asuinpaikka on valittu myös palveluita silmällä pitäen.

Tämä pienten kuntien palveluiden likvidointi kasvattaa pitkässä juoksussa kustannuksia, puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä: Ambulanssi ajaa Acutan ja Vesilahden väliä yhtenään. Kela-taksit eivät kulje pyhällä hengellä.

Se mikä olisi pienemmällä rahalla hoidettu lähellä omassa kunnassa, hoidetaan kalliilla rahalla erikoissairaanhoidossa.

Vesilahti tarvitsee ikäihmisten asumispalvelut, hammashoidon ja neuvolapalvelut. Päiväkotien ja neuvolan yhteistyö on ollut toimivaa. Ongelmiin on saatu apua saman tien. Lapsen sairastuessa apu on ollut lähellä ja hoitopolku tuttu ja turvallinen. Hoito on ollut taattu vauvasta vaariin.

Kiinteiden palveluiden pysyminen Vesilahdessa ylläpitää työllisyyttä, tukee muutto positiivisuutta, ei kuormita lähikuntien/kaupunkien palveluverkostoa.

Miksi hyvä, toimiva, asukas lähtöinen/ inhimillinen palvelurakenne pitää lopettaa? Meillä ei ole kristallipalloa, josta nähdä tulevaan, joten toivomme päättäjiltä, malttia ja tarkkaa harkintaa. Pelkät luvut eivät riitä.

Pirhan päättäjät: kuunnelkaa neuvottelukumppaneita. Järjestöjen edustajilla on paikallinen vankka tietämys ja selvä viesti kentältä. Yhteistyö ja neuvottelu on ajaa kaikkien asiaa.

Lee Jung

lähihoitaja, ikävalmentaja

Pirkanmaan hyvinvointialue

Super LM

Lempäälän-Vesilahden ao ry 627

varapuheenjohtaja