Myös Vesilahden seurakunta järjestää tukea Viertolan koulun tapahtumien vuoksi

Vesilahden seurakunta järjesteää torstaina 4. huhtikuuta pappilassa suruhartauden kello 14.30 Vantaan Viertolan koulun tapahtumien johdosta. KirkkoHarrina tunnettu kirkkoherra Harri Henttinen kuvailee ajatuksiaan näin.

– Meitä kaikkia on koskettanut yhteinen suru. Lapset, nuoret, aikuiset, kaikki me olemme nyt sanattomina. Miksi näin kävi? Ei ole sanoja. On vain hiljaisuus ja kyyneleet. Tärkeintä on nyt, ettei kukaan jäisi surunsa kanssa yksin. Yhdessä kulkien ja keskustellen vaikeistakin asioista selviää. Valo ja toivo löytyvät, kun on vierellä toinen ihminen. Vaikka nyt tuntuu vaikealta ja synkältä, Elämä kuitenkin lopulta kantaa meitä. Valo voittaa ja Joku Suurempi näkee meidät – me emme ole hukassa!

Seurakunnan tiedotteessa kirkkoherra kertoo seurakunnan surutyön tuesta.

– Voit muistaa Vantaan Viertolan koulun surullisissa tapahtumissa tavalla tai toisella mukana olleita ja meitä kaikkia yhteisen surun koskettamia rukoilemalla omassa kodissasi yksin tai yhdessä läheistesi kanssa joko hiljaa tai ääneen omin sanoin tai vaikkapa näin: ”Jumala, auta meitä kaikkia nyt ja lohduta ja ole lähellä surun keskellä. Kiitos että Valo lopulta voittaa ja Rakkaus on sittenkin voimista kaikkein suurin. Kiitos läheisistä ja ystävistä, joiden kanssa yhdessä selviämme. Kiitos, että rakkaus lopulta voittaa kaiken pelon.

Seurakunta järjestää useita tilaisuuksia, joissa yhdessä seurakunnan ammattilaisten kanssa voit ottaa osaa yhteiseen suruun. Suruhartaus on jo torstaina, ensin kello 13 alkaen pappilassa on Pappilan päiväkahvit -tilaisuus. Suruhartaus pidetään sen jälkeen kello 14.30.

Perjantaina 5. huhtikuuta kello 18 nuortenillan yhteydessä nuortentilassa Vesilahden seurakuntatalon takana (os. Oltavantie 1, Vesilahti) vietetään yhteinen suruhartaushetki, jonka päätteeksi sytytetään muistokynttilä hautausmaalle muualle haudattujen muistomerkille.

Lisäksi sunnuntaina 7. huhtikuuta kello 10 Vesilahden kirkossa alkavassa messussa muistetaan kaikkia tämän surun koskettamia.

– Välittömästi näiden tilaisuuksien jälkeen voit jäädä keskustelemaan ajatuksistasi ja tunteistasi Vesilahden seurakunnan työntekijän kanssa. Muutenkin voit ottaa halutessasi yhteyttä meihin seurakunnan työntekijöihin, muistuttaa KirkkoHarri tiedotteessa.

Kriisiavun kanavia:

• Lempäälän seurakunnan päivystävä pappi vastaa arkisin kello 9–15 numerossa 040 8049 130. Kaikki Lempäälän seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.lempaalanseurakunta.fi/yhteystiedot .

• Seurakunnan työntekijät tarjoavat tukea ja keskusteluapua lempääläläisissä kouluissa sekä seurakunnan lasten ja nuorten tilaisuuksissa.

• Vesilahden seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löytyvät täältä.

• Kirkon palveleva puhelin vastaa joka päivä klo 18–24 numerossa 0400 221 180.

• Kirkon keskusteluavun chat eli reaaliaikainen tekstipohjainen keskustelulinja on avoinna ma–pe klo 16–20 osoitteessa evl.fi/apua-ja-tukea/kirkon-keskusteluapu . Chat avautuu sivulla olevasta painikkeesta.

• Mieli ry:n kriisipuhelin vastaa numerossa 09 2525 0111 ympäri vuorokauden.

• Nuorille 12–29-vuotiaille suunnattu Sekasin-chat auttaa osoitteessa sekasin.fi .

• Mannerheimin lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin vastaa numerossa 166 111 arkisin kello 14–20 ja viikonloppuisin kello 17–20.