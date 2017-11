Jyry ja Visa menestyvät kakkossarjassa

Vesilahden Visan naisten ja Lempäälän Jyryn miesten lentopallojoukkueet ovat molemmat pelanneet vahvan syyskauden. Niin Visalla kuin Jyrylläkin on loistosaumat selvitä runkosarjan päätteeksi kahden parhaan sakkiin lohkossaan ja päästä näin karsimaan noususta pykälää ylemmäs.

Visan tiliä rumentaa vain yksi tappio, mikä tuli kokenutta Aitolahden Riennon naisistoa vastaan. Aleksei Kyrölän ja Ari Paloniemen valmennuksesta nauttiva Visa on sarjassa kakkosena kärkijoukkue Nakkilan Patereiden kanssa samoilla pisteillä. Myös AitRi on samoissa 14 sarjapisteessä, eikä Euran Raikukaan ole kahta pistettä kauempana takana, joten todella tiukka kisa käydään pääsystä kahden kärkeen. Visa lisäsi pistetiliään lyömällä sunnuntaina 19. marraskuuta HPK:n kakkosjoukkueen selkein 3 – 0-lukemin.

Miesten puolella Jyry hoiteli menneen viikonlopun tuplakierroksella sekä Häijään Äijät että Oripään Urheilijat puhtaasti erin 3 – 0, voittoihin ritti tällä kertaa rutiinitason pelaaminen. Jyryn peli on ollut läpi kauden varmaa ja laadukas pelaajarosteri mahdollistaa pelaajien hallitun kierrätyksen. Erityisen vankaa pelaamista viikonloppuna esitti yleispelaaja Jere Aalto sekä keskimies Ossi Katajamäki.

Jyry on sarjassa viidentenä, mutta sarjajohtaja TuTon takana muu kärkikaarti on tiiviissä ryppäässä. Jyryllä matkaa kakkospaikalle on yhden voiton verran eli kolme pistettä. Muut kahden kärkeen kärkkyjät ovat Loimaan Jankko, Tapanilan Erä sekä Lapin Narvi-Pallo.