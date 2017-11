Särkänniemi saapuu Ideaparkiin

Zones by Särkänniemi avataan keväällä 2018

Marraskuun lopussa lopetettavan Funparkin tilalle avataan ensi keväänä uusi viihdekeskus nimeltä Zones by Särkänniemi. Saman katon alle yhdistetään useita vapaa-ajanviettotapoja. Uuden viihdekeskuksen suunnitteluun voi osallistua Zones by Särkänniemen Facebook-sivuilla.

Uuden konseptin takana on FunZones Oy, jonka pääomistajana on Tampereen Särkänniemi Oy.

Zones by Särkänniemi sijoittuu Ideaparkin toiseen kerrokseen Funparkilta vapautuviin tiloihin. FunZones Oy:n johtajaksi on nimitetty FM Maria Eskelinen. Hän siirtyy tehtävään Särkänniemestä, jossa hän on toiminut toiminnan kehittämiseen liittyvien konseptien suunnittelussa.

– Saimme tiedon vapautuvista tiloista melko nopealla aikataululla, joten suunnittelua tehdään lähes ympäri vuorokauden. Viihdekeskuksen teemasuunnittelussa hyödynnämme myös kansainvälistä osaamista, Maria Eskelinen kertoo.

Asiakkaita osallistetaan uuden viihdekeskuksen suunnitteluun ja Maria Eskelinen toivottaa tervetulleeksi kaikki toiveet, ajatukset ja ideat.

–Luomme viihdekeskuksen, jossa yhdistyvät huvipuistojen, sisäaktiviteettipuistojen sekä elämyskohteiden parhaat puolet. Eri alueista, ”zoneista”, voi jokainen voi valita omaan aikatauluunsa, budjettiinsa ja tunnelmaansa sopivan kokonaisuuden joustavasti, Maria Eskelinen määrittelee.

FunZones Oy on Tampereen Särkänniemi Oy:n ensimmäinen tytäryhtiö.

– Tampereen Särkänniemi Oy on ihmisten yhä hauskempaan vapaa-ajanviettoon erikoistunut yritys, ja haluamme laajentaa toimintaamme tällä saralla. Tavoitteemme on olla Suomen johtava ihmisten vapaa-ajanviettoon ja viihtymiseen tarkoitettujen palveluiden tarjoaja, kertoo toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Uudessa yrityksessä Tampereen Särkänniemi Oy:n kumppanina ja vähemmistöomistajana on Nordia Rahasto Oy, joka on terveys-, hyvinvointi-, vapaa-ajan- ja matkailualan sijoituksiin erikoistunut pääomasijoitusrahasto.

– Erilaisten vapaa-ajan palveluiden kysyntä kasvaa nopeasti, ja Zones tarjoaa mahdollisuuden olla luomassa uudenlaista kauppakeskuksiin soveltuvaa viihdesisältöä, toteaa Nordia Management Oy:n toimitusjohtaja Kalle Lumio.

Ideaparkin kauppakeskusjohtaja iloitsee uudesta toimijasta.

– Kauppakeskukset ovat tärkeitä viihtymisen keskuksia, ja Ideapark Suomen suurin kauppakeskus. On hienoa että pääsemme uuden konseptin myötä tarjoamaan asiakkaillemme uusia elämyksiä. Zones by Särkänniemi vie Ideaparkin valtakunnallisen matkailuvetovoiman aivan uudelle tasolle.