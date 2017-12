Lempäälän uimahallihanke nytkähti liikkeelle

Lempäälän kuntalaisten toivelistalla ykkösenä oleva uimahallihanke on myötätuulessa. Suunnitelmien mukaan halli toteutettaisiin kunnan ja Kiinteistö Oy Ideaparkin yhteistyönä.

Lempäälän kunnan talousarviossa on varattu ensi vuodelle määräraha projektipäällikölle, jonka tehtävänä on yhdessä kunnan johdon ja taloushallinnon kanssa neuvotella sekä laatia tarvittavat asiakirjat tulevaa hanketta ja päätöksentekoa varten.

Kunnanvaltuusto käsittelee talousarviota tänään keskiviikkona.

Pontimen pitkään kaivatun uimahallin toteutuksen kartoittamiseen kunta sai kuntalaisaloitteesta.

− Lempäälän kunta on selvittänyt uimahallin toteuttamismahdollisuuksia siitä lähtien, kun se vastaanotti 909 kuntalaisen allekirjoittaman kuntalaisaloitteen, kertoo kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Kunnanhallitus käsitteli aloitteen alkuvuodesta 2016 ja päätti tilata selvityksen eri vaihtoehdoista. Selvitys valmistui keväällä 2017.

Selvityksen perusteella ja taloudelliset reunaehdot huomioiden suljettiin pois se vaihtoehto, että kunta yksin rakentaisi ja ylläpitäisi uimahallia. Sen sijaan hanketta lähdetään suunnittelemaan yhteistyössä Ideaparkin kanssa.

− Uskomme, että nyt halli on mahdollista toteuttaa, kunnanjohtaja Heidi Rämö sanoo.

Sijoituspaikka on Ideaparkin alle louhittu alamaailma, jonne kylpylä-uimahallia soviteltiin jo kymmenkunta vuotta sitten.

– Nyt on menossa eteenpäin ratkaisu, joka on järkevä kaikkien osalta. Kylpylä on ehdottomasti sellainen elementti, mitä tarvitaan, sanoo Ideaparkin kauppakeskusjohtaja Visa Vainiola.

Tulossa on myös jotakin aivan uutta.

− Mitään tavanomaista Ideaparkiin ei rakenneta, vaan siinä pitää olla jotakin poikkeuksellista vetovoimaa, jokin juju mukana, Vainiola sanoo.

Hän arvioi, että kylpylä-uimahalli ja hotelli lähtevät liikkeelle nyt menossa olevien hankkeiden jälkeen, jolloin ne olisivat vuorossa 2–3 vuoden kuluttua.

