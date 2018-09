Työmatkalainen: Lahdesjärvellä avataan liityntäparkki

Tampereen Lahdesjärvellä avataan liityntäpysäköintialue. Täkäläisiä Tampereella työssäkäyviä tieto voi ilahduttaa, sillä tuleehan bussimatkalle vähemmän hintaa kuin vaikkapa maksulliselle parkkihallipaikoitukselle. Samalla välttää Tampereen keskustan liikenneruuhkat.

Ikean liityntäpysäköintialueen avajaisia vietetään Liikkujan viikolla maanantaina 17. syyskuuta.

Ikean liityntäpysäköintialueella on noin 70 paikkaa. Paikat on osoitettu liityntäpysäköintipaikkamerkein, ja ne on tarkoitettu työpäivän mittaiseen pysäköintiin. Lähipysäkeiltä kulkevat joukkoliikenteen bussit 5, 11B ja 33.

Liityntäpysäköintimahdollisuus löytyy Tampereelta myös muun muassa Prisma Koivistonkylästä. Prisman pysäköintialueella on 34 pysäköintiruutua, jotka ovat arkipäivisin klo 5–18 liityntäpysäköintiä tarvitsevien käytössä. Läheiseltä Ekankulman bussipysäkiltä liikennöivät keskustan suuntaan bussilinjat 5, 35, 50, 52 ja 53.