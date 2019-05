Urheilu on tarinoita ja Marko Anttilan tarina on yksi upeimpia: Lempäälän jätistä kansakunnan kaapin päälle Mörkö-Markoksi

Vuoden 2004 NHL-draftista on kulunut lähes 15 vuotta. Silloin Suomen puhutuin jääkiekkoilija oli nuori lempääläinen Marko Anttila, joka oli saanut täydellisen yllätysvarauksen, kun Chicago Blackhawks varasi pitkän hyökkääjän.

15 vuotta eteenpäin – ja taas Suomen puhutuin kiekkoilija on samainen Marko Anttila. Tosin tällä kertaa Anttila ei ole enää tuntematon kelholainen, vaan koko Suomen rakastama maailmanmestarikapteeni. Marko Anttilan tarina Leijonien kultakapteeniksi on urheilun hienouksia, ja todella kertomisen arvoinen.

Anttila aloitti jääkiekon Lempäälän Kisan junioreissa, jossa pelasi pitkään ennen siirtymistään Tampereen Ilvekseen. Kun Chicago varasi Anttilan kesällä 2004, pelasi pitkä mies tuolloin vielä LeKissä 2. divisioonassa. Vertailun vuoksi tänä päivänä NHL-varauksen saa usein Liiga- tai Mestis-pelaajat, joten kyse oli todellisesta paukusta.

NHL-varauksen jälkeen Anttilan tie vei Tampereelle ja Ilvekseen. Läpimurto ei ollut läpihuutojuttu. Nuorukainen huojui 203 sentin korkeudessa, ja potentiaali oli hurja. Ensimmäisillä Ilves-kausilla Anttila kuitenkin pysytteli enemmän takarivissä: tehopisteet liigauran alusta olivat 3, 7 ja 4.

Anttila pelasi Ilveksessä kaikkiaan seitsemän kautta. Hän aloitti Ilves-uransa numerolla 16, mutta kun numero jäädytettiin Jorma Peltoselle, käänsi Anttila numerot toisin päin ja pelasi numerolla 61. Sittemmin numeroksi on vakkintunut Leijonistakin tuttu 12. Neljännellä Ilves-kaudella myös tuloskunto parani, ja Anttila tehoili 23 pistettä.

Ilves-kausien loppupuolella Anttila nousi isompaan rooliin tupsukorvien avainpelaajaksi ja yleisön suosikiksi, ja todellista nousua SM-liigan eliittiin odotettiin. Kuitenkaan aivan maajoukkuetasolle asti ei Anttila vielä ponnistanut. Niinpä edessä oli maisemanvaihdos ja uusi sivu uralla, kun kaudeksi 2011–12 Anttila vaihtoi Turkuun TPS:n paitaan.

Muutto Turkuun oli yksi isoista käännekohdista Anttilan uralla. TPS-paidassa jättiläinen nousi uusiin sfääreihin ja ensimmäisen kerran aukesi myös portti maajoukkueeseen. Kahdella TPS-kaudella Anttila kokosi tehot 36 ja 41, ja kausi 2012–13 huipentui MM-kotikisoihin. Turnaus päättyi Leijonilta neljänteen sijaan, Anttilan saldo nelosketjussa oli seitsemään peliin yksi syöttö.

Anttila on tullut tunnetuksi kovana raatajana, taklaajana ja joukkuepelaajana, jonka voi laittaa alivoimalle tai vaikkapa ylivoimalle maskimieheksi. Suurena pistelinkona Anttilaa ei ole koskaan pidetty, vaikka vuodet Turussa nostivatkin odotuksia kovista tehoista. Olikin aika taas hypätä uuteen tuntemattomaan – nimittäin Venäjälle KHL:ään ja Metallurg Novokuznetskiin.

Keikka Venäjällä ei mennyt suunnitelmien mukaan. Anttila pelasi seurassa vain 16 peliä, ja joutui jopa pelaamaan farmiliiga VHL:ssä kuusi ottelua. Lopulta Anttila sai kenkää, ja siirtyi kesken kauden ruotsalaiseen Örebrohon. Kun historiaa selaa nykypäivään, voi siirtoa pitää todellisena lottovoittona Anttilan uralle.

Örebrossa Anttila pelasi Ruotsin pääsarjaa kaksi ja puoli kautta. Kyseessä oli jo kolmas maa ja pääsarja ammattilaisuralla, ja Anttila oli jo joukkueensa kokenutta kalustoa. Ruotsin-vuosina Anttila otti taas kehitysaskelia urallaan kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Hyvät otteet huomioitiin myös Suomessa – seuraava askel suuntautui nimittäin takaisin Suomen kamaralle ja Helsingin Jokereihin.

Venäjän KHL-liigaan siirtynyt Jokerit teki todellisen nappihankinnan 2016, vaikka luuli hankkineensa perinteisen syvyyspelaajan. Samalla Anttila siirtyi Jukka Jalosen valmennukseen. Anttilan ja Jalosen liitosta muodostui tiivis – Jalonen tiesi mitä sai kokeneelta ja väkivahvalta hyökkääjältään. Jalonen oli valmentanut Anttilaa jo 2013 MM-kisoissa, mutta tiiviimpi yhteistyö alkoi Jokereissa.

Jalonen valmensi kaksi kautta Jokereita, jonka luottomieheksi Anttila nousi. KHL:ssä Anttila tehoili Jalosen aikana 16 ja 16 pistettä, ja nousi takaisin maajoukkueeseen. Siitä alkoi todella huima nousu, joka huipentui MM-kultaan.

Kausi 2017-18 oli Marko Anttilalle huikea. Hän vakuutti Jokereissa sekä maajoukkueessa. Edessä olivat olympialaiset Pyeongchangissa, josta NHL-pelaajat jäivät pois. Se avasi paikkoja parhaille Euroopassa pelaaville, ja joukkueeseen nousi myös Anttila. Tuskin kukaan uskoi tuon kauden alkaessa, että jo yli 30-vuotias taistelija pääsisi pukemaan Suomi-paidan olympialaisissa. Keväällä Anttila valittiin myös MM-joukkueeseen. Suomi jäi molemmissa kisoissa puolivälieriin.

Täksi kaudeksi Jalonen palasi Leijonien päävalmentajaksi, ja Jokereihin tuli Suomen entinen päävalmentaja Lauri Marjamäki. Anttilan rooli säilyi molemmissa erittäin tärkeänä. Kauden aikana Anttila kärsi loukkaantumisesta vuoden vaihteen molemmin puolin, mutta kuntoutui kevääksi.

Kun Jokereiden kausi KHL:ssä loppui, valittiin Anttila odotetusti MM-kisojen leiriryhmään. Esimakua tulevasta saatiin, kun Anttila oli viimeisissä harjoitusmaaotteluissa kapteeni. Lempäälän mies valittiin lopulta myös MM-kisajoukkueen kippariksi. Ennusmerkit olivat heikot: NHL-pelaajia ei juuri ollut ja Suomen joukkuetta pidettiin heikoimpana vuosiin.

Suomi aloitti MM-kisat loistavasti, voitot Kanadasta ja Slovakiasta. Alkulohkossa Suomi tuli toiseksi. Kapteeni rymisteli ja taisteli, mutta maalitili jäi avaamatta useista paikoista huolimatta. Mutta kun paikka oli vaikein, astui kapteeni esille. Pudotuspelit olivat Mörkö-show.

Ruotsia vastaan puolivälierässä Anttila tasoitti pelin puolitoista minuuttia ennen loppua, ja Suomi voitti pelin jatkoajalla. Venäjä-välierissä Anttila teki pelin ainokaisen ja vei Suomen finaaliin.

Ja se uskomaton finaali Kanadaa vastaan. Marko Anttila tasoitti pelin 1–1:een ja kruunasi kisansa iskemällä kultamaaliksi jääneen 2–1-osuman. Suomi voitti maailmanmestaruuden maalein 3–1, ja Anttila pääsi nostamaan pokaalin ensimmäisenä taivasta hipoen käsivarsilleen. Kyse oli todellisesta jymypaukusta: nimetön Leijona-ryhmä pyyhki suosikin toisensa jälkeen pois tieltään, ja joukkuetta johti sympaattinen lempääläinen, joka keräsi pudotuspeleihin uskomattoman saldon neljä maalia.

Kuluneet viikot ovat olleet Mörkö-Marko-huumaa Suomessa. Anttilasta on tehty oma kappale, joka perustuu Antero Mertarannan selostukseen Ruotsi-pelin maalista. Mörkö on ollut kaikkien huulilla ja aiheesta on tehty lukuisia vitsejä ja hauskoja kuvia. Joukkuekaveri Veli-Matti Savinainen ehdotti Anttilaa jopa seuraavaksi presidentiksi.

Marko Anttila on noussut legendojen joukkoon. Samalle listalle Timo Jutilan ja Mikko Koivun kanssa – Leijonien maailmanmestarikapteenien unohtumattomaan ryhmään.