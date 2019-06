Ahvenaisen 90-vuotisjuhlakiertue Narvassa

Kuopiossa syntyneen maailmankuulun harmonikkalegenda Veikko Ahvenaisen juhlakiertueen konsertti kuullaan Narvan Seurantalossa keskiviikkoiltana 3. heinäkuuta. Mukana esiintymässä ovat hänen puolisonsa ruotsalainen harmonikkataituri Carina Nordlund ja Tammer Hanurit solistina Tuula Mäkinen.

Konsertti on osa Veikko Ahvenaisen 90-vuotisjuhlakiertuetta, joka huipentuu Finlandia-talossa 5. lokakuuta pidettävään juhlakonserttiin.

Korkeaan ikään ehtineen Ahvenaisen taiteilijaura on hämmästyttävä ja vailla vertaa. Hän soitti ensimmäisen soolokonserttinsa Kuopion kaupungintalossa vuonna 1948. Takana on lähes 5 000 soolokonserttia mm. Yhdysvalloissa, Japanissa, Kiinassa, entisessä Neuvostoliitossa ja monissa Euroopan maissa.

Mestari on edelleenkin huippukunnossa, ja uusia sävellyksiä sekä levytyksiä tulee tasaiseen tahtiin.

Presidentti Tarja Halonen on palkinnut hänet arvostetulla Pro Finlandia -mitalilla vuonna 2010.

Hyväkuntoisen Ahvenaisen harrastuksiin kuuluu myös juoksuharrastus. Hän on taivaltanut 31 täyspitkää maratonia, joista 12 New Yorkin City Maratonilla. Suomen Urheiluliitto on myöntänyt hänelle maratonneuvoksen arvon.

Narvan konsertti sisältää musiikin ikivihreitä säveliä vuosien varrelta ja Ahvenaisen parhaita levytyksiä ja sovituksia. Luvassa on unohtumaton huippuilta mestarisoittajien seurassa.

Uransa aikana Veikko Ahvenainen on levyttänyt huikeat 1 064 kappaletta. Väliajalla julkistetaan Ahvenaisen 90-vuotisjuhla-albumi. Kolmen levyn kokoelma sisältää 70 mestarin parhaita levytyksiä vuosilta 1955–2019.

Mikäli konsertin ajankohta ei sovi, hanuritaiteilijan tuotantoa on kuunneltavissa peräti 15 peräkkäisenä keskiviikkona Järviradion taajuudella ohjelmassa ”Veikko Ahvenainen 80 vuotta harmonikan parissa”. Puoliltapäivin lähetettävän ohjelman kesto on puoli tuntia.

– Ohjelmassa käsitellään levytysuraani vuodesta 1955-luvulta lähtien. Musiikin lisäksi kuullaan muistoja ja sattumuksia etenkin äänitystilanteissa, Ahvenainen sanoo.