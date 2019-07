Vesilahden 150-vuotis juhlavuoden kunniaksi lauantaina 20. heinäkkuat tempaistaan astetta isommalla tavalla. Yhden päivän aikana on 150 tapahtumaa Vesilahden eri kylissä. Tapahtumakokonaisuuden nimi on Tervetuloa kylään -päivä.

Nimen voi ajatella kahdella tapaa. Vesilahti on tunnettu vireistä kylistään ympäri kunnan laajaa aluetta. Lauantai onkin oiva paikka tutustua kunnan eri osiin erilaisten tapahtumien kautta.

Toisaalta hektisessä nykyelämässä spontaani kyläily tuttavien luona on vähentynyt. Sitä ei pidetä enää edes kovin korrektina käytöksenä, jos pelmahtaa ystävälle ilmoittamatta ja sanoo, juodaanko kahvit. Tervetuloa kylään -päivän voikin nähdä kollektiivisena kutsuna tulla spontaanisti kyläilemään, vaikka ihmiset olisivat vähän vieraampia. Juttelemallahan tutustuu ja kysymällä saa asioista selvää.

Miten sitten on onnistuttu kasaamaan 150 tapahtuman päivä?

– Kyseessä on Vesilahti 150 vuotta -juhlatoimikunnan kehittämä tapahtuma. Tarkoitus on nostaa esille aktiivisia kyliä ja tapahtumien Vesilahtea juhlavuoteen sopivasti 150 tapahtumalla, Vesilahden kunnanjohtja Tuomas Hirvonen valaisee.

Päivän aikana voi bongata erilaisia tapahtumia ensin Kirkonkylästä, poiketa välissä Koskenkylässä ja vielä ehtii käymään Rämsöössäkin.

– Tapahtumissa on kyse siitä, että asioita tehdään yhdessä: Vesilahdessa et ole yksin. Tämä teema on noussut esille myös kuntastrategiatyössä, Hirvonen kertoo.

Joko kunnanjohtaja on merkannut omaan kalenteriin joitain tapahtumia isolla punakynällä?

– Itse käyn ajamassa jokaisen kylän läpi lauantaina, mutta yksittäistä tapahtumaa yli muiden ei vielä ole noussut.

Lempäälän-Vesilahden Sanomat nosti esille muutaman mielenkiintoisen tapahtuman joka kylästä. Koko tapahtumaluetteloon pääset tutustumaan täältä.

Kaakila

Klo 10–13 koko perheen pyöräretki polkupyörillä Kaakilan Linnankalliolle pyöräilyopas Tuula Tuomisen johdolla.

Kirkonkylä

Klo 10-14 Pinkin talon pihakaffet (ilmaiset kahvit pihalla tarjolla) (Vesilahdentie 496)

Klo 15–23 Lammasniemen saunassa kaikille avoimet löylyt (maksuton) (Lammasniementie 70)

Koskenkylä

Klo 11–14 Tenttilässä (Koskenkyläntie 541) kanootteihin ja melontaan tutustumista, myös opastusta sekä makkaranpaistoa nuotiolla. Järjestäjä Ylämäen kyläkerho

Klo 14 Rionmaantien Sambakarnevaalit lapsille ja lapsenmielisille. Sambakulkue lähtee Taidelasitornilta (Rionmaantie 12 a)

Krääkkiö

Klo 10–20 Peuramuseo avoinna (Punkalaitumentie 982). Luontokuvaaja Heikki Mikkolan Valkohäntäpeura Suomessa 80 vuotta -valokuvanäyttely.

Laukko

Klo 15 Laukon kartanon Puistokonsertti: Janne Tulkki & Hämeenlinna Big Band

Narva

Klo 10-12 Hytittömien traktoreiden kokoontuminen ja huutokaupaa sekä buffetti.

Klo 14–15 Hurskasvuorella kotiseutuneuvos Yrjö Punkari kertomassa paikan historiasta. Hurskasvuorella voi tutustua ensimmäiseen maailmansotaan valmistuneiseen linnotteisiin: korsuun ja juoksuhautoihin.

Onkemäki

Klo 20–00.30 tanssit Onkemäen suulilla.

Nuku yö ulkona -tapahtuma 20.–21.7. Vesilahden LuonnonHelmassa. Osoite Onkemäentie 15.

Rautiala

Klo 10–14 Kuppikiven ja laavun taikaa Rautialassa; lähtöpaikka Rautialan Juhlatalon pihalta kohti rantaa.

Klo 11-14 Tutusmismahdollisuus Kurkirahaston toimintaan ja Mahdollisuuksien Puutarhaan.

Rämsöö

Klo 12.30–18 Kesäteatterin kahvilassa vohvelikahvila

Klo 14–16 Kirkkovenesoutu (jos riittävästi osallistujia)

Saarikunta

Pihakirppiksiä: Klo 10–15 Silvonmäen pihakirppis (Saarikunnantie 284) ja Klo 10-14 Tohkalan tilalla (Tohkalantie 45) pihakirppis.

Sakoinen

Klo 11–14 Kurjen tilan kesätori ja -kahvila kansainvälisillä herkuilla, käsityöläisten tori, tilalla lampaita, kanoja ja lehmiä. (Rautialantie 419b) Järj. Kurjen ekokyläyhdistys ry.