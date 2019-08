Lempäälän ja Vesilahden valloittaneesta sammaleläimestä pyydetään havaintoja etenkin, jos niitä havaitsee kuntarajojen ulkopuolella

Sammaleläimestä on tehty jälleen havaintoja Lempäälän ja Vesilanden alueella. ELY-keskus toivookin havainnoista kertomista, etenkin jos sammaleläimiä havaitaan Lempäälän ja Vesilahden ulkopuolella.

– Vieraslajiksi luokitellun hyytelösammaleläimen tarkemman levinneisyyden selvittämiseksi Pirkanmaalla ELY-keskus toivoo, että mahdollisista havainnoista erityisesti Lempäälän ja Vesilahden ulkopuolelta saataisiin valokuvin varmennettuja kansalaishavaintoja. Mahdollisen havainnon voi ilmoittaa vieraslajiportaaliin www.vieraslajit.fi, ELY-keskus kertoo.

Vesilahden Kirkonkylän uimarannalla on havaittu viimeisimmässä seurannassa runsaasti sinilevää. Sinilevätilannetta seuraa Pirkanmaan ELY-keskus. Hieman sinilevää on puolestaan havaittu Lempäälän Mäyriänrannassa.

Muualla Pirkanmaalla havaittiin hieman sinilevää Pyhäjärvessä Nokian Lehtiniemessä ja Pirkkalassa Kranstolpan uimarannalla. Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin puolestaan Vanajavedellä Sääksmäen sillan havaintopisteessä, Sastamalan Houhajärvellä, Pälkänevedellä Aitoon Uusikylän uimarannalla ja Virtain Vähä-Valkeajärvellä. Yleisöhavaintoja sinilevästä ei kuluneelta viikolta ollut.

Viileä elokuun alku on samalla pudottanut järvien pintavesien lämpötiloja. Pirkanmaalla järvien pintavesi on keskimääräistä viilemämpää tällä hetkellä. Erityisesti avoimilla ja syvillä selkävesillä pintaveden lämpötila on paikoin pudonnut lyhyessä ajassa useita asteita tuulten sekoitettua vesimassaa.

LUE LISÄÄ KESÄN SINILEVÄTILANTEESTA

Viileä ja tuulinen sää helpottanut sinilevätilannetta

Helteet vauhdittavat sinileväkukintojen kasvua

Mäyriänrannassa havaittu sinilevää – myös yksittäisiä yleisöhavaintoja

Järvivesi normaalia kylmempää