Jos vierailit riskialueella ja sait äkillisen hengitystieinfektion oireita: Ota yhteyttä Lempäälän terveyspalveluihin puhelimitse.

Ajankohtaista koronaviruksesta, taudin oireet, Suomen tilanne ja ohjeita matkailijoille; lue Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistus:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Virus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita. Osa tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa sairastuneista saa kuitenkin vain lieviä oireita.

Lempäälän kunnan ylilääkäri Liisa Länsipuro korostaa, että väestön on tärkeää tietää toimia oikein, kun koronavirustautia on syytä epäillä.

– Sellaisessa tilanteessa on tärkeää, että asukkaat ottaisivat yhteyttä aina ensin puhelimitse, jotta hänet tarvittaessa voidaan ohjata suoraan erilliseen tutkimustilaan.

Tarvittaessa jatkotoimintaohjeet saa puhelimitse. Terveysasemalla ei oteta koronavirusnäytteitä.

Riski on olemassa ja on aiheellista epäillä koronavirusta, mikäli henkilö on joko oleskellut Manner-Kiinassa (ei koske Hongkongia, Macaota eikä Taiwania), Etelä-Koreassa, Iranissa tai Italiassa Lombardian, Veneton, Piemonten ja Emilia-Romagnan alueilla tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

Pohjois-Italian hiihtokeskukset eivät pääsääntöisesti sijaitse näillä alueilla. Matkustamiseen Milanon lentokentän kautta ei liity suurentunutta tartuntariskiä.

Tautia on syytä epäillä, mikäli riskialueilla vierailleella henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuumetta, yskää, hengenahdistusta tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa. Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita.

Ulkomaille lähdössä? Katso UM:n matkustustiedote:

https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

Lempäälän kunnassa koronatautiepidemiaa seuraa aktiivisesti tartuntatautilääkäri Noomi Suuronen, ja kunnan terveydenhuoltohenkilöstö osaa toimia tartuntatautiepäilyissä.

Tartuntatautilääkäri Suuronen on tehnyt koronavirustaudista tiedotteen Lempäälän kunnan nettisivujen ajankohtaista osioon THL:n ohjeistuksen pohjalta. Ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan.

Katso ohjeistus:

https://www.lempaala.fi/uutiset/thln-ohjeistus-tilanteeseen-jossa-epaillaan-koronavirusta/