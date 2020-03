Kunta voi joustaa koronatilanteessa kärvistelevien yritysten vuokrissa

Lempäälän kunta voi tulla vastaan koronatilanteessa kärvistelevien yritysten vuokrissa. Monen yrittäjän toimeentulo on saattanut romahtaa täysin, kun kalenteri on koronarajoitusten takia tyhjentynyt varauksista.

Lempäälän Kehitys ottaa tämän viikon aikana yhteyttä kunnan yritysvuokralaisiin ja kartoittaa niiden taloudellista tilannetta. Kunnalla on vuokralla noin 40 yritystä.

– Jousto on mahdollinen silloin, kun kyse on kunnan omistamista tiloista, joissa on yritysvuokralaisia. Tilannetta katsotaan anomuksen sekä yrityksen toimialan ja kokonaistilanteen mukaan, Lempäälän Kehityksen toimitusjohtaja Kari Löytty kertoo.

Lempäälän Kehitys on pyrkinyt tukemaan paikallisia pienyrityksiä hankalassa tilanteessa.

– Olemme käyneet läpi muun muassa matkailuyrityksiä, jotka ovat tilanteesta etenkin kärsineet. Koronatilanne on iskenyt erityisesti pk- ja mikroyrityksiin, joilla on vähemmän kerättyjä puskureita tällaisia tilanteita varten, Löytty sanoo.

– Lempääläiset yrittäjät ovat ryhtyneet hakemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovoineet muun muassa ruoka- ja ruoankuljetuspalveluja, ryhtyneet valmistamaan käsidesiä ja liikuntayrittäjät ovat siirtyneet virtuaalijumppiin, Löytty mainitsee.

Lempäälän Kehitys ylläpitää yrityksille suunnattuja Business Lempäälä -sivuja, joilla jaetaan tietoutta esimerkiksi yrittäjien väliaikaisesta työttömyysturvasta.