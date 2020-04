Niiskukausi alkaa

– Maailmalla parhaillaan jylläävän erilaisen virusongelman takia ihmisille on annettu ohjeita epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Kohta kuitenkin alkaa siitepöly- eli niiskukausi ja silloin aika monet pikku nenunkaiset alkavat kutiamaan. Pientä esimakua tulevasta on jo saatavilla Birgitan Polun maisemissa, missä paju on alkanut kukkia näyttävästi, kertoo kuvan ottanut Kari Saarinen.

