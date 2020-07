Huutokauppahuone Aleksilla Lempäälässä avautuu lauantaina 25. heinäkuuta koko elokuun kestävä lempääläläisen taiteilija Veli Sepän omien töiden näyttely.

Esillä on 37, pääosin öljyvärityötä. Joukossa on myös muutamia vesiväri- ja sekatekniikoita. Taideväärentäjänä tunnetuksi tullut Veli Seppä on koonnut näyttelyn itse, osaksi omista kokoelmistaan ja osaksi lainannut yksityiskokoelmista.

Osa teoksista on myynnissä. Työt ovat kooltaan 22×18 sentistä 80×80 senttimetriin. Kaikki on maalattu hyvälle pellavakankaalle.

Seppä on erittäin tuottelias taiteilija, mistä kertoo se, että nyt esille asetetut työt ovat syntyneet viimeksi kuluneen vuoden, puolentoista aikana. Tuoreiden omien töiden esillepano on keuhkosyövän kanssa taistelevan Veli Sepän oma idea ja pitkäaikaisen haaveen toteutuma.

­– Maalaaminen on minulle hengissä pysymistä. Mottoni on: ”Aurinko paistaa, vesi virtaa, Veli maalaa”. Niin se on. Saan maalaamisesta elinvoimaa, sanoo syöpähoidoista parhaillaan kolmen kuukauden taukoa pitävä Seppä.

– Maalaamista toki kyllä vielä jatkan, mutta mulle ei tule tämän jälkeen enää näyttelyä, hän sanoo ripustaessaan työtä seinälle yhdessä huutokauppahuonetta pyörittävän Sami Taustilan kanssa.

Pääosa teoksista on näyttelytilan uudella seinällä, johon asennetaan avajaisten aattona kohdevalot.

– Tämä on näissä tiloissa meidän ensimmäinen taidenäyttelymme, Taustila sanoo.

Seppä on pyrkinyt maalaamaan näyttelyynsä ”jokaiselle jotakin”. Kattaus on monipuolinen henkilökuvista luonto- ja eläinaiheisiin. Maisemakuvissa on öistä merimaisemaa ja herkkävireisesti toteutettuja taiteilijalle rakkaita koivikoita.

Mukana on myös niitä kopioita: Ferdinand von Wrightin, Pekka Halosen ja Helene Schjerfbeckin tyyliä mukaellut Veli Sepän omakätiset yksittäisteokset.

Vilpitön mieli ja Mieletön vilppi -kirjoissa Veli Seppä toteaa, että hänen oma tyylinsä taiteilijana on ollut hukassa jäljiteltyään niin pitkään vanhoja mestareita. Mikä työ maalarin telineessä on parhaillaan?

– Merimaisema tai oikeammin satama-aihe. Meri ja vesi on elävä materiaali, jonka kuvaamisessa on oma haasteensa, Veli Seppä sanoo ja lähtee ulos tupakalle.

