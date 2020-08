Lempäälän terveydenhuollossa otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Nykyisten 13 väestövastuupiirin tilalle tulee kolme aluetta. Varsinaisia omalääkäreitä ei jatkossa enää ole, vaan kutakin aluetta hoitaa noin neljän lääkärin ja hoitajan tiimi.

Alueet ovat itäinen ja läntinen alue sekä pohjoisen kattava Kuljun alue.

Uuden mallin käyttöönotto vaikuttaa ajanvarauksiin. Aikoja kiireettömään hoitoon ei anneta elokuussa.

– Aikoja on vain kiireellisten ja puolikiireellisten asioiden hoitoon, vahvistaa ylilääkäri Liisa Länsipuro.

– Jos hoidontarve on kiireetön, toivomme, että mahdollisimman moni soittelisi vasta syyskuun puolivälissä tai sen jälkeen, hän sanoo.

Kiireettömiä aikoja ei anneta, jotta tiimit saisivat aikaa uusien työtapojen suunnitteluun ja rakentamiseen.

– Tiimit saavat suunnitella työtapansa autonomisesti, ja he tarvitsevat siihen hieman aikaa. Elokuun viimeinen viikko on varattu siihen, että tiimit saavat rauhoittua tämän äärelle, Länsipuro kertoo.

Uusi malli oli tarkoitus ottaa Lempäälässä käyttöön jo aiemmin, mutta koronaviruspandemia siirsi sitä.

– Malli olisi ollut hyvä aloittaa kesällä, jolloin on perinteisesti ollut rauhallisempaa, mutta näin sitten kävi, Liisa Länsipuro toteaa.

– Alkusyksyn haaste on saada purettua keväältä siirrettyjä kontrolliaikoja. Ajanvarauskuormaa on, hän sanoo.

Uudessa tiimimallissa jokaisella alueella on oma palvelunumero. Uudet numerot ovat käytössä 31. elokuuta alkaen.

– Kun asiakas soittaa, puhelimeen vastaa hoitaja, jonka hän tapaa myös vastaanotolla. Jo puhelun aikana hoitajalla on käytettävissään lääkäri, jota hän voi konsultoida, Liisa Länsipuro kertoo.

– Tavoite on, että potilaan asiat menevät eteenpäin heti, ja jos mahdollista, myös hoituisivat heti, hän valottaa.

Sairaanhoitajat Sanna Salonen ja Sara Tuominen näkevät, että uusi malli mahdollistaa tasapuolisemman lääkärille pääsyn.

– Joillakin alueilla jonot omalääkärille ovat olleet pitkiä. Jatkossa lääkärille pääsee tasapuolisemmin ja ehkä jopa nopeammin, Salonen sanoo.

– Keskustan alue on ollut hajanainen, niin tämän myötä hoitoon hakeutuminen selkeytyy, Tuominen pohtii.

Hyvää Salosen ja Tuomisen mielestä on sekin, että tiimissä on monta lääkäriä ja hoitajaa, jotka oppivat tuntemaan oman alueensa potilaat.

– Pystymme jakamaan tietoa helpommin, he uskovat.

Uuteen malliin siirtyminen on herättänyt kysymyksiä asiakkaissa. Sanna Saloselta on kysytty puhelimessa ja vastaanotoilla muun muassa, mihin alueeseen potilas sijoittuu, ja että onko lääkäri uudessa mallissa yhä sama.

Uudessa mallissa asiakkaalle tarjotaan lääkäriä, jolla on ensimmäisenä vapaa aika, mutta asiakas voi valita aluetiimin sisällä, kenen lääkärin hoidossa hän haluaa jatkossa käydä.

Liisa Länsipuron mukaan harmia voi tulla potilaille, joilla on vakituiseksi muodostunut lääkäri, ja joka jää aluerajan toiselle puolelle.

– Jos pitkäaikaispotilaan hoito on hankalassa vaiheessa, kontakti ei katkea 31. elokuuta, vaan sitten kun hänen asiansa on saatu selvitettyä. Jatkuvuus on pitkäaikaispotilaille tärkeää, Länsipuro sanoo.

