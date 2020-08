Ruusuloistoa Vesilahden hautausmaalla

Hautausmaat ovat nyt kauneimmillaan, ja niissä voi viettää rauhaisan hetken ihan vain kävellen ja katsellen.

Vesilahden hautausmaalla moni kulkija pysähtyy Heikkilän sukuhaudan kohdalla ihailemaan punaisia ruusuja. Ruusuloistosta pitää huolen Lauri Heikkilä, 91, jolle hautojen hoito on tärkeä kesäaskare. Hän on omien sanojensa mukaan harrastelija, vaikka joku satunnainen kulkija on häntä hortonomiksikin arvellut.

Lauri Heikkilä kertoo olleensa kymmenvuotias, kun hän ensimmäisen kerran lähti mummunsa Hilma Lyydian kanssa hautausmaalle kukkaistutuksia hoitamaan. Veneellä tultiin Jokioistenkylältä kirkolle, nykyisen uimarannan poukamaan. Siitä lähtien hän on pitänyt kunniatehtävänään hoitaa suvun hautoja kesäisin.

Upeat ruusut ovat parhaimmillaan heinäkuussa, talven ne viettävät kesämökillä Jokioistenkylällä. Ruusukanta on peräisin yli 30 vuoden takaa. Kukoistaakseen kesäisin ne tarvitsevat vain vettä, aurinkoa ja lannoitetta kerran viikossa.

Leena Stenman