Lempäälän kunta tiedotti tiistaina 8. syyskuuta kolmesta uudesta koronavirustartunnasta. Niitä on pandemian aikana ollut Lempäälässä nyt yhteensä kymmenen.

Altistuneet on kartoitettu ja heidät asetetaan karanteeniin. Karanteenit on pystytty kohdentamaan henkilöihin, jotka ovat olleet kontaktissa tartunnan saaneiden kanssa. Kaikkiin altistuneisiin on oltu yhteydessä terveydenhuollosta ja heille on annettu toimintaohjeet.

Uusia tartuntoja voi kuitenkin ilmaantua lähipäivinä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Lempäälän kunnan terveyspalvelut pystyvät selvittämään tarvittaessa nopeasti tartunnan saaneiden kontaktit ja arvioimaan uusien karanteenien tarvetta.

Lempäälässä on toteutettu useita suojatoimenpiteitä korona-aikana riskiryhmien suojaamiseksi. Riskiryhmien kanssa työskentelevät ammattilaiset käyttävät suojavarusteita, henkilökunnan työskentelytapoihin on kiinnitetty huomiota ja esimerkiksi asumispalveluyksiköissä asuvien ikääntyneiden ja omaisten tapaamiset on pyritty toteuttamaan hallitusti ja turvallisesti. Vammaispalvelujen ja ikääntyneiden ryhmätoiminnat ovat olleet kesäajan tauolla ja käynnistyivät elo-syyskuussa supistetusti. Yleisötapahtumien suunnittelussa on hyödynnetty tartuntatautilääkärin osaamista turvallisten tapahtumien toteuttamiseksi.

Kunta tiedottaa, että koronatilanteen kehittymiseen reagoidaan nopeasti ja uusien toimenpiteiden tarvetta arvioidaan tilanteen eläessä. Kuntalaisten terveys ja turvallisuus tullaan varmistamaan tarvittavilla toimenpiteillä.

Kaikki kuntalaiset vaikuttavat omalla käytöksellään siihen, miten epidemia etenee. Jokaisen on tärkeää huomioida päivittäisessä toiminnassaan käsihygienia ja turvavälien pitäminen. Silloin jos lähikontaktien välttäminen on mahdotonta esimerkiksi joukkoliikenteessä ja tapahtumissa), on käytettävä suosituksen mukaisesti maskeja. Lievissäkin flunssaoireissa on edelleen tärkeää pysyä kotosalla ja hakeutua koronatestiin. Koronavilkku on hyvä asentaa puhelimeen.

Koska altistuneiden joukossa on nuoria, suositellaan myös lasten ja nuorten hengitystieinfektio-oireissa ottamaan yhteyttä terveyspalveluihin ja hakeutumaan koronatestiin. Lempäälän kunnan lupauksen mukaan testiin pääsee yleensä vuorokauden kuluessa ja vastauskin tulee yhden, kahden vuorokauden kuluessa.

Lue myös: