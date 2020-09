Vesilahdessa on todettu toisistaan riippumattomia covid19-tartuntoja, Vesilahden kunta tiedottaa. Kaikkiaan tartuntoja on todettu toistaiseksi alle viisi.

– Tartunnat ovat tapahtuneet viime viikkojen aikana, ja tartuntaketjut ovat pääosin tiedossa, kertoo lääkäri Jaakko Kivijärvi.

– Altistuneiden määrä ja tilanne on pysynyt maltillisena. Avaintekijänä on ollut, että ihmiset ovat toimineet valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan. Eli kontakteja on vältetty, kun oireita on ilmaantunut, Kivijärvi sanoo.

Akuuttien hengitystieoireiden ilmaantuessa ei työhön, kouluun tai päiväkotiin tule mennä, ja ryhmätapaamisista tulee jättäytyä pois. Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta tulee myös huolehtia.

Vesilahden kunta muistuttaa hengitystieoireissa ottamaan yhteyttä puhelimitse arkisin (kello 8-15.30) Vesilahden terveysaseman päivystykseen 03 565 27000 tai iltaisin (kello 15.30–20) ja viikonloppuisin (kello 12–20) Lempäälän päivystykseen 03 5655 2500. Oireisena ei tule hakeutua suoraan terveysasemalle.

Lempäälässä on tänään todettu yksi uusi koronavirustartunta. Niitä on pandemian aikana ollut Lempäälässä nyt yhteensä 11.

Lempäälän kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri Noomi Suuronen kertoo, että uusi tapaus ei liity viime viikolla vahvistettuihin tartuntatapauksiin. LVS uutisoi viime viikolla kolmesta uudesta koronatartunnasta.

– Tämä on oma tapauksensa. Tays on selvittänyt tartuntaa, mutta ymmärtääkseni tarkkaan ei ole pystytty selvittämään, mistä tartunta on saatu. Tähän tapaukseen ei Lempäälässä montaa altistunutta liity, Suuronen kertoo.

