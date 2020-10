Lempäälän kunnan työntekijällä on todettu koronavirustartunta – Kolme asiakasta karanteeniin

Lempäälän kunnan työntekijä on saanut 21. lokakuuta positiivisen koronatestituloksen, kunta tiedottaa. Tartuntatautijäljityksen perusteella karanteeniin on asetettu viisi muuta Lempäälän kunnan työntekijää. Tartunnan saanut on käyttänyt ohjeistuksen mukaisesti maskia asiakaskohtaamisissa.

Suojautumisesta huolimatta tartuntatautilääkärit ovat tehneet kolmen asiakkaan osalta varotoimenpiteenä karanteenipäätöksen.

Kaikki altistuneet on tavoitettu.

Henkilöiden yksityisyyden suojasta johtuen kunta ei julkaise työyksikköjä tai henkilöiden asemaa organisaatiossa.

Lempäälän kunnassa on todettu keväästä alkaen kaikkiaan 20 koronavirustartuntaa. Näistä tartunnoista seitsemän todettiin keväällä ja syksyn aikana todettuja tartuntoja on 13.

